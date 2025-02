'Na Tra 2' tạo cột mốc lịch sử mới cho phòng vé Trung Quốc

Bom tấn hoạt hình Na Tra 2 của đạo diễn Sủi Cảo vừa vượt qua phim hoạt hình Inside Out 2 của Disney (tổng doanh thu 1,698 tỉ USD toàn cầu, theo Box Office Mojo) để trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại với số tiền trên 12,378 tỉ nhân dân tệ tính đến thời điểm hiện tại (bao gồm doanh thu tại Trung Quốc và trên thế giới, tương đương 1,707 tỉ USD).

Hiện Na Tra 2 xếp thứ 8 trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại. Các phim này gồm: Avatar (2,92 tỉ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỉ USD), Avatar: The Way of Water (2,32 tỉ USD), Titanic (2,2 tỉ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,068 tỉ USD), Avengers: Infinity War (2,048 tỉ USD), Spider-Man: No Way Home (1,92 tỉ USD), Na Tra 2, Inside Out 2 và Jurassic World (1,67 tỉ USD).



Phim Na Tra 2 đang chiếu tại nhiều thị trường trên thế giới, trong khi đó tại quê nhà, phim vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù đã bước sang ngày 22 xuất xưởng ẢNH: COLOROOM

Trong doanh thu của phim, 99% đến từ thị trường Trung Quốc, nơi phim này đang được xếp vào các khung giờ vàng, tăng suất chiếu về đêm tại các thành phố lớn, trong đó có Bắc Kinh. Lý giải về sức hút của Na Tra 2 ở thời điểm hiện tại, GS. Trương Di Vũ công tác tại khoa Trung văn thuộc Đại học Bắc Kinh chia sẻ với Tân hoa xã, một trong những nguyên nhân giúp phim thành công trong nước như vậy là vì các nhà làm phim có thể bao quát được bề dày văn hóa trong thể loại hoạt hình, vốn là dòng phim có thể "xuất hải" (xuất khẩu và chiếu tại thị trường nước ngoài).

Trước đó, Inside Out 2 tạo nhiều "kỷ lục" tại phòng vé trong năm 2024 và nhanh chóng giữ vị trí đầu bảng phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại, song nay bị Na Tra 2 vượt qua và con số doanh thu mà phim này hiện có vẫn tiếp tục tăng. Theo dự đoán từ giới quan sát phòng vé, phim sẽ rời rạp với trên dưới 2,2 tỉ USD.

Tài khoản Weibo của phim vừa đăng tải thông tin Na Tra 2 sẽ chiếu tại rạp Trung Quốc đến hết ngày 30.3. Tài khoản này viết: "Rất biết ơn những người bạn đã đồng hành cùng phim. Cùng nhau đi qua mùa đông, nay mùa xuân cứ thế mà tiếp diễn".