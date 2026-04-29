Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu đông TP.HCM

Hành trình này thường bắt đầu từ việc thuê một căn hộ nhỏ giữa trung tâm, tiến tới sở hữu ngôi nhà ngoại ô cho gia đình và cuối cùng quay lại một mô hình sống tiện lợi, đẳng cấp khi về già. Sự thăng hạng về nhà ở đồng thời là biểu tượng của quyền lực tài chính, mức độ tín nhiệm và định vị chuẩn mực sống trong xã hội.

Trong bất động sản, "nấc thang cuộc đời" chưa bao giờ rõ nét như hiện tại. Từ căn nhà đầu tiên đến mái ấm gia đình; từ không gian tận hưởng đến biểu tượng vị thế, và đỉnh cao của hành trình ấy chính là "di sản" truyền đời.

Mỗi giai đoạn phát triển cuộc đời, cư dân lại có nhu cầu tìm kiếm một không gian sống khác nhau

Những không gian sống "may đo" theo nấc thang cuộc đời

Khởi đầu - Nhịp sống năng động: Với người trẻ thành đạt và giới chuyên gia, ngôi nhà phải bắt nhịp với tốc độ của thành công. Họ tìm kiếm sự kết nối thuận tiện, thiết kế linh hoạt và một cộng đồng đa văn hoá giàu năng lượng. Ngôi nhà là nơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tư duy độc lập và đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo bản sắc cá nhân.

Tại những tọa độ huyết mạch của khu đông TP.HCM, Masterise Homes đã từng bước kiến tạo một hệ không gian sống hiện đại, đặt nền móng cho cộng đồng cư dân quốc tế hình thành và phát triển. Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú trên trục Võ Nguyên Giáp - Metro số 1 thiết lập chuẩn sống năng động, hiện đại. Masteri Centre Point tại vành đai 3 mở ra khả năng kết nối nhanh đến Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Khu Công nghệ cao... trở thành điểm khởi đầu lý tưởng cho thế hệ tri thức trẻ sẵn sàng bứt phá.

Masterise Homes kiến tạo không gian an cư đáp ứng nhu cầu của người trẻ thành đạt và giới chuyên gia

Ổn định - Không gian cân bằng: Khi sự nghiệp bước vào giai đoạn thăng hoa, chuẩn sống được định nghĩa bởi sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm. Nhu cầu về một không gian đủ gần để kết nối, đủ riêng tư để ươm dưỡng tâm hồn trở thành thước đo quy chuẩn, giúp chủ nhân dành trọn tâm ý cho những điều quan trọng nhất của cuộc đời.

LUMIÈRE Riverside - Môi trường sống nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần

Với nhóm khách hàng theo đuổi sự tinh tế và cân bằng, LUMIÈRE Riverside và LUMIÈRE Boulevard trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Ngôn ngữ thiết kế xanh đặc quyền kết hợp tiêu chuẩn vận hành quốc tế kiến tạo một môi trường sống nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần, nơi giới tinh anh tìm thấy sự riêng tư cần thiết sau nhịp sống bận rộn, đồng thời vẫn thuộc về cộng đồng cư dân đồng điệu về văn hóa và tư duy sống bền vững.

Khẳng định - Quy chuẩn toàn cầu: Ở cấp độ cao hơn, không gian sống trở thành tấm hộ chiếu phong cách sống quốc tế. Dịch vụ chuyên nghiệp, cộng đồng tinh hoa, môi trường đa văn hoá, đưa cư dân bắt nhịp với chuẩn sống toàn cầu.

Nằm tại vị trí tâm điểm của khu Đông, The Global City với quy mô 117,4 ha là minh chứng cho một đô thị được quy hoạch bài bản và đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Với triết lý "Đô thị vị nhân sinh", dự án cho phép cư dân tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích toàn diện chỉ trong 15 phút đi bộ.

Năng lượng của The Global City đã được khẳng định từ năm 2025 khi trở thành điểm hẹn của hàng triệu du khách thông qua các sự kiện âm nhạc và lễ hội cuối tuần quy mô lớn. Bước sang năm 2026, nhịp sống năng động này càng vững vàng hơn khi dự án trở thành trung tâm của các sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ.

Tiêu biểu là giải chạy BritCham Fun Run 2026 vừa diễn ra thành công trong tháng 3, Lễ hội Pizza lớn bậc nhất thành phố vào tháng 4, khởi động chuỗi sự kiện mùa hè sôi động bậc nhất, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút dòng người đổ về trung tâm này.

The Global City - Đô thị được quy hoạch bài bản và đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế

"Di sản" - Dấu ấn trao truyền: Tại đích đến cuối cùng của nấc thang thịnh vượng, giới siêu giàu tìm kiếm một "Trophy Asset". The Rivus được kiến tạo như một chuẩn mực sống mang giá trị truyền đời: kín đáo, tinh tuyển và giàu bản sắc. Tọa lạc trên thế đất quý hiếm "Song Long Hí Châu - Minh Đường Tụ Thủy", dinh thự hàng hiệu sở hữu một không gian riêng tư và khoáng đạt bên sông, điểm tựa cho sự hưng thịnh bền vững. Nơi đây tách biệt nhịp sống đô thị náo nhiệt, nhưng vẫn thuận tiện kết nối nhờ các trục đường huyết mạch và bến du thuyền định danh. The Rivus chính là đích đến cuối cùng của nấc thang cuộc đời, không gian sống thực sự trở thành một "di sản cá nhân" rực rỡ.

The Rivus, không gian sống thực sự trở thành một "di sản cá nhân" rực rỡ

Xuyên suốt hành trình "nấc thang cuộc đời", Masterise Homes luôn kiên định theo đuổi một chiến lược dài hạn: đồng hành cùng sự trưởng thành của cư dân và nâng tầm nhịp sống đô thị theo quy chuẩn quốc tế. Mỗi dòng sản phẩm là một bước tiến trong hành trình kiến tạo chất sống hàng hiệu ở từng phân khúc, từ ngôi nhà đầu tiên cho đến tài sản truyền đời.

Hành trình từ "nhà ở" đến "di sản" tại khu đông TP.HCM vừa góp phần phản ánh tầm nhìn của nhà phát triển, vừa khẳng định độ chín của thị trường bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tại đây, không gian sống vượt khỏi giá trị vật chất để trở thành nơi lưu giữ dấu ấn thành công, phong cách sống và những giá trị nhân văn bền vững qua nhiều thế hệ.