Năm 2023 cơ hội để mua nhà giá tốt

Giá căn hộ ở thực đang rất hấp dẫn

Mặc dù chịu tác động từ sự điều chỉnh của thị trường chung, nhưng đối với căn hộ, đặc biệt là phân khúc căn hộ vừa túi tiền sẽ khó có sự giảm giá sâu như diễn biến của giai đoạn điều chỉnh chu kỳ thị trường 10 năm về trước. Rất nhiều ý kiến phân tích rằng, sản phẩm căn hộ ở thực chịu nhiều yếu tố chi phối như giá đất tăng cao vì quỹ đất gần trung tâm cạn kiệt, chi phí xây dựng tăng, thuế tăng và chính các chủ đầu tư cũng chạy đua trong hoạt động bán hàng nên đã giảm lợi nhuận để xây dựng mức giá hợp lý, đưa ra các chương trình hỗ trợ tài chính như hỗ trợ lãi suất cho khách mua nhà.

Bcons City tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất đang thi công mở rộng lên 32m

Như phân tích của một số chuyên gia, người mua nhà tại các dự án hình thành tương lai, hiện đang có thời cơ rất tốt để có thể mua được bất động sản giá tốt. Cụ thể, đã có các dự án đưa ra giá bán tiệm cận với giá thời điểm mở bán giai đoạn 2019 - 2020. Việc giảm giá đã đến từ cả thị trường sơ cấp, nơi các chủ đầu tư mất thanh khoản tiền mặt, và thị trường thứ cấp, nơi các nhà đầu tư không còn khả năng thanh toán tiếp theo tiến độ sau khi hết thời gian ân hạn lãi gốc, hoặc gặp vấn đề về các khoản "tài trợ" tín dụng từ ngân hàng.

Quan sát kỹ hơn nữa, chúng ta còn có thể thấy, ngay từ những tháng cuối năm 2022, một số dự án mới đưa ra thị trường cũng đã có mức giá mềm hơn mặt bằng chung.

Đơn cử như quanh khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM, nếu giai đoạn năm 2021 đến đầu năm 2022, một số dự án mới tại khu vực này đưa hàng ra thị trường với mức giá tiệm cận ngưỡng 35 triệu đồng/m² thì thời điểm cuối năm 2022 dự án mới nhất tại khu vực này là Bcons City (Dự án Khu thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons) vẫn giữ định hướng kinh doanh chung của Tập đoàn Bcons là sản phẩm dành cho người mua ở thực, vì vậy các căn hộ tháp Green Topaz giá chỉ từ 30 triệu đồng/m². Bên cạnh giá tốt, căn hộ tháp Green Topaz còn được hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian 18 tháng ân hạn nợ gốc.

Để xây dựng được mức giá bán hợp lý như sản phẩm của Tập đoàn Bcons đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng xuyên suốt của các khâu từ định hướng sản phẩm, kế hoạch triển khai, giám sát… nhằm tránh thất thoát, phát sinh các chi phí ngoài dự kiến, làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Sản phẩm căn hộ Bcons đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người trẻ

Trong tình hình thị trường bất động sản hiện tại, nhiều chuyên gia đã phân tích rằng, năm 2023 là cơ hội cho người mua ở thực và nhà đầu tư không bị áp lực về tài chính. Chính vì vậy, những nhà đầu tư có dòng tiền sẵn vẫn âm thầm tìm kiếm những bất động sản giá tốt, triển vọng tăng trưởng khả quan trong tương lai.

Bcons City đem đến nguồn cung căn hộ vừa túi tiền

So với các dòng sản phẩm bất động sản khác, phân khúc căn hộ giá vừa túi tiền đáp ứng cho người ở thực vẫn là sản phẩm có thanh khoản tốt bởi đáp ứng được nhu cầu an cư của số đông người dân. Theo đó, những dự án có mức giá hợp lý, vị trí tốt như Bcons City vẫn là cơ hội lớn cho người mua nhà đang tìm kiếm sản phẩm để an cư và đầu tư.

Như dự đoán của Savills Việt Nam, năm 2023, nguồn cung sản phẩm tương lai toàn thị trường TP.HCM ước đạt 8.000 căn, giảm 60% so với năm 2022. Nhu cầu nhà ở tại TP.HCM vẫn cao do tỷ lệ di cư thuần tăng, dân số ngày càng tăng và tốc độ đô thị hóa cao.

Với mặt bằng giá nhà ở tại TP.HCM đã vượt xa tầm tay của số đông người mua nhà có thu nhập trung bình khá thì các khu vực vùng ven thành phố như khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM là điểm thu hút người mua nhà. Khoảng cách từ nơi này với trung tâm TP.HCM không quá xa khi khoảng thời gian di chuyển từ 30-45 phút, thêm vào đó hạ tầng giao thông, dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn về điều kiện sinh sống thuận lợi.

Tháp Green Topaz thuộc Bcons City đang là cơ hội cho người mua nhà ở thực

Cũng theo Savills Việt Nam nhận định rằng, người mua có xu hướng quan tâm chọn các dự án có pháp lý và tiến độ xây dựng hơn là các chương trình ưu đãi. Như trong hoạt động bán hàng ở quý 4/2022 trên thị trường, khoảng 80% lượng giao dịch đến từ các dự án có tiến xây dựng tốt hoặc sắp bàn giao. Điều này càng là cơ sở tạo nên lợi thế cho các căn hộ thuộc Bcons City, bởi Tập đoàn Bcons luôn cam kết về tiến độ xây dựng các dự án và điều này đã được khẳng định thông qua hàng loạt các dự án đang triển khai và đã bàn giao trong thời gian qua.

Trong 5 năm từ 2018 - 2022, Tập đoàn Bcons đưa ra thị trường 10 dự án trong đó 5 dự án đã bàn giao (có 3 dự án đã trao sổ), đầu năm 2023 này đang bàn giao tiếp 1 dự án, đến cuối năm 2022 đã cất nóc thêm 1 dự án và các dự án còn lại đang triển khai xây dựng.

Với những cam kết của Tập đoàn Bcons về tiến độ, pháp lý, có thể nói các căn hộ trong khu phức hợp Bcons City chính là cơ hội tốt cho người mua nhà trong giai đoạn này.

Tìm hiểu thông tin về dự án khu phức hợp Bcons City liên hệ:

Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt

Hotline: 0905 935 935

https://bconscity.vn