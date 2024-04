Năm 2023, khoảng 2.100 trẻ em thương vong vì tai nạn giao thông

Sáng 7.4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2024" và ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên 2024.

Phát biểu buổi lễ, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho hay, năm 2024 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông với chủ đề "thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Theo anh Cương, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xác định các hoạt động tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2024, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động "thanh niên với văn hóa giao thông" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong đó vận động thanh niên không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi khi tham gia giao thông; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò,… Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền và tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại lễ phát động, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho hay tai nạn giao thông luôn là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,35 triệu người và làm cho hơn 50 triệu người khác lâm vào cảnh thương tật vĩnh viễn suốt đời.

Ông Thành cho hay, trong những năm qua, tại Việt Nam công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông hàng năm liên tục giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, tại TP.Hà Nội và TP.HCM đã từng bước được kiềm chế trong điều kiện nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng nhanh, vượt xa tốc độ phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn lớn. Những hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với nhiều cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023 tỷ lệ trẻ em thương vong là 7,8% trên tổng số nạn nhân tai nạn giao thông, tức khoảng 2.100 trẻ em thương vong, trong đó có khoảng trên 900 trẻ em vĩnh viễn ra đi", ông Thành nói.

Ông Thành đề nghị đoàn viên, thanh niên cùng nhau thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện những hành động rất cụ thể, như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy; đã uống rượu bia thì không lái xe; không dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu; không lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại khi đang lái xe,... để cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện hơn.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương các đơn vị điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

Đồng thời tặng quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông; tặng quà cho các gia đình nạn nhân trong đám cháy tại phố Khương Hạ (Q.Thanh Xuân, Hà Nội); tặng thẻ, sổ bảo hiểm của đơn vị đồng hành.

Bên cạnh đó, chương trình còn ra mắt đội camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông; đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.