Năm 2024 phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao

Sản phẩm trưng bày tại Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Long An năm 2024, do UBND tỉnh Long An phối hợp Bộ Công thương tổ chức

Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 12 tỉ USD

Năm 2024, được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Tỉnh ủy, cùng sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế của tỉnh Long An phục hồi rõ nét. Tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương Long An cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2024 của tỉnh ước đạt 11,885 tỉ USD (xuất khẩu 7,247 tỉ USD, tăng 16,77% so với cùng kỳ, đạt 96,63% kế hoạch; nhập khẩu 4,638 tỉ USD, tăng 17,36%, đạt 85,89% so với kế hoạch). Để có kết quả khả quan như vậy, năm qua, Sở Công thương Long An thường xuyên phối hợp các cơ quan thuộc Bộ Công thương, Tham tán, Thương vụ Việt Nam tại nhiều nước và các địa phương biên giới thông tin tình hình thị trường, chính sách pháp luật của các nước; Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận và tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết; Thông tin cơ hội và thách thức trong xuất khẩu nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc; Cung cấp thông tin Hội nghị Halal - thị trường xuất khẩu mới giàu tiềm năng; Đào tạo chuyên gia FTA thế hệ mới năm 2024.

Đặc biệt, UBND tỉnh Long An đã phối hợp Bộ Công thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Long An năm 2024, với sự tham gia của trên 100 DN đại biểu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ DN tham gia xúc tiến thương mại, kết nối giao thương phát triển thị trường; Hỗ trợ trên 650 lượt DN tham gia các sự kiện, trong đó khoảng 150 lượt DN tham gia sự kiện có yếu tố nước ngoài.

Năm 2024, Sở Công thương Long An đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ra nhiều thị trường trên thế giới

Sở Công thương Long An phối hợp đón đoàn DN Đài Loan tìm hiểu dự án (DA) điện mặt trời và Tập đoàn Obayashi (Nhật Bản) tìm hiểu DA sử dụng các thiết bị sản xuất và lưu trữ hydro bằng điện mặt trời; Tiếp và làm việc với đoàn Thương vụ Việt Nam tại Singapore; Tiếp và làm việc với đoàn Cơ quan thực phẩm Singapore, khảo sát của đoàn chính quyền tỉnh Okayama (Nhật Bản) với các DN Long An; Tham dự chuỗi sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế"; Tổ chức đoàn tham gia xúc tiến thương mại tại Trung Quốc; Tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tại các nước châu Âu, Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Song song đó, Sở Công thương Long An đẩy mạnh xúc tiến thương mại chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, nhất là hỗ trợ DN tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Alibaba, Amazon.

Sản phẩm thiết bị bán dẫn tăng trưởng 88,5%

Cũng theo ông Quang Hùng, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng của Long An ước đạt 10,95%. Tăng trưởng tập trung ở những ngành công nghiệp chủ đạo như: sản xuất trang phục tăng 47,29%, giấy và sản phẩm từ giấy tăng 24,26%, thiết bị điện tăng 19,68%, kim loại đúc sẵn tăng 18,8%, hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 15,99%… Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 tăng 10,5%, đáng chú ý trong đó sản phẩm thiết bị bán dẫn tăng đến 88,5%.

Trong năm 2024, Long An đã khởi công nhiều DA công nghiệp, thương mại có vốn đầu tư lớn, như: Nhà máy nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Trung tâm thương mại AEON ở TP.Tân An; Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn…

Khởi công Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn

Các chỉ số thu hút đầu tư của Long An tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, năm 2024 tỉnh thành lập mới 2.302 DN với tổng vốn đăng ký 23.233 tỉ đồng (tăng 6,5%). Đến nay, toàn tỉnh có 19.515 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn 392.709 tỉ đồng. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới 6.919 hộ, với số vốn 1.906,6 tỉ đồng; tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 87.791 hộ. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 57 DA trong nước với tổng vốn đăng ký mới là 175.313 tỉ đồng (tăng gần 90.137 tỉ đồng so với năm 2023). Đến nay, Long An có 2.250 DA với số vốn đăng ký 474.578,3 tỉ đồng. Về thu hút đầu tư nước ngoài, năm 2024, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 104 DA, vốn đầu tư cấp mới 507,83 triệu USD. Đến nay, tỉnh có 1.377 DA, tổng vốn đầu tư đăng ký 12,6 tỉ USD, trong đó có 635 DA đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 4,213 tỉ USD.

Long An hiện có 44 khu - cụm công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tổng diện tích 7.100 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 75%; Còn hơn 800 ha đất trong các khu - cụm công nghiệp sẵn sàng cung cấp cho nhà đầu tư.

Còn hơn 800 ha đất trong các khu - cụm công nghiệp sẵn sàng cung cấp cho nhà đầu tư, giá thuê dao động từ 150 - 275 USD/m²/chu kỳ.