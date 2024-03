Năm 2024 sẽ mở rộng độ bao phủ triển khai PrEP

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), PrEP viết tắt từ tiếng Anh Pre-Exposure Prophylaxis, có nghĩa là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Nó có nghĩa là một người có hành vi nguy cơ cao dễ bị lây nhiễm HIV nhưng chưa bị nhiễm HIV sử dụng thuốc kháng vi rút (ARV) mỗi ngày để dự phòng không bị nhiễm HIV. Biện pháp này có khả năng giảm nguy cơ lây nhiễm tới 90%.

Các điểm tư vấn xét nghiệm, cấp thuốc điều trị cho người có nguy cơ nhiễm HIV và người nhiễm HIV được mở rộng trên cả nước

NAM SƠN

PrEP được triển khai tại VN từ năm 2017, hiện đã có 219 cơ sở điều trị PrEP tại 29 tỉnh thành, được hỗ trợ bởi 2 nhà tài trợ chính là dự án Quỹ Toàn cầu và PEPFAR. Các năm qua, 40.382 khách hàng đã sử dụng PrEP. Trong tổng số khách hàng PrEP, có gần 78,6% là MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới) có nguy cơ cao nhiễm HIV và nhiều người ở độ tuổi còn trẻ: từ 18 đến dưới 40 tuổi.

Th.S Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, cho hay: Năm 2024, triển khai PrEP sẽ mở rộng độ bao phủ và mở mới các cơ sở PrEP thông qua các mô hình, sáng kiến mới, tập trung vào nhóm dân số trẻ (vị thành niên, sinh viên, công nhân ở các khu công nghiệp…). Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường chất lượng dịch vụ PrEP với việc mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, đa dạng giới, đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng PrEP; sử dụng sinh phẩm xét nghiệm thế hệ mới, thuốc dạng uống, thuốc tiêm, thuốc đặt… đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng.

Về công tác điều trị HIV tại VN thời gian tới, Th.S Võ Hải Sơn cho hay VN tiếp tục theo hướng cung cấp gói dịch vụ toàn diện về điều trị HIV/AIDS, bao gồm: kết nối điều trị thuốc ARV sớm cho người mới phát hiện nhiễm HIV, giúp họ đạt ức chế vi rút và phục hồi miễn dịch sớm, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế lây nhiễm HIV ra cộng đồng; các đơn vị y tế điều trị HIV cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh HIV qua BHYT, bao gồm xét nghiệm cơ bản, cấp thuốc ARV 90 ngày sử dụng, điều trị các nhiễm trùng cơ hội nặng ở người nhiễm HIV giúp họ sớm phục hồi miễn dịch và giảm tỷ lệ tử vong do AIDS…; mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV cho mọi đối tượng bị phơi nhiễm với HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) cho quần thể có nguy cơ cao nhiễm HIV.

Phòng chống HIV cũng sẽ chú trọng quản lý, chăm sóc vị thành niên nhiễm HIV về tư vấn bộc lộ: giúp trẻ hiểu đúng về tình trạng nhiễm HIV một cách tích cực; trang bị kiến thức, kỹ năng để trẻ tự bộc lộ tình trạng nhiễm HIV với người khác; giáo dục trẻ tự chăm sóc, tuân thủ điều trị ARV, không làm lây truyền HIV cho người khác; tuân thủ điều trị, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhóm tuổi này.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong nước có các nguồn chính cung ứng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV, gồm nguồn do BHYT chi trả và nguồn do tài trợ cấp miễn phí. Trong đó, với nguồn do BHYT chi trả, người bệnh đồng chi trả 20%. Vừa qua, một số địa phương đã có đề án hỗ trợ khoản đồng chi trả này.