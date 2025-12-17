Năm 2025, Đoàn Thanh niên TKV góp phần làm lợi trên 87 tỉ đồng

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Khuất Mạnh Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV, tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, diễn ra ngày 16.12, do Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn thanh niên than Quảng Ninh tổ chức.

Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Phó bí thư Đoàn Thanh niên than Quảng Ninh Trần Tuấn Đạt, năm 2025 Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Thanh niên than Quảng Ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào "Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2025" được triển khai sâu rộng, gắn với thi đua đảm bảo ngày công, năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Toàn đoàn đảm nhận và hoàn thành 1.800 công trình thanh niên, duy trì hiệu quả 695 mô hình thanh niên quản lý, nhiều công trình, phần việc mang lại giá trị kinh tế thiết thực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Bí thư Đoàn Thanh niên TKV Nguyễn Văn Thuấn cho biết, Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Thanh niên than Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trong lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, tuổi trẻ TKV tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền về AT-VSLĐ năm 2025 thu hút hơn 99.000 tài khoản, với trên 1.1 triệu lượt dự thi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và người lao động. Các hoạt động bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, trồng mới hơn 178.000 cây xanh, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược "Xanh hóa môi trường khai thác mỏ" của Tập đoàn.

Phong trào sáng tạo trẻ và tiên phong chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng, với 88 đề tài nghiên cứu khoa học, 2.657 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 87 tỉ đồng. Công tác tình nguyện, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, tổng giá trị các hoạt động an sinh đạt trên 26 tỉ đồng; hiến tặng 3.134 đơn vị máu, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành Than - Khoáng sản.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng được chú trọng; trong năm 2025, các cấp bộ đoàn giới thiệu 556 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, góp phần bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm"

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Khuất Mạnh Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV, biểu dương những nỗ lực, đóng góp thiết thực của Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh đối với kết quả chung của Tập đoàn.

Theo ông Khuất Mạnh Thắng, năm 2026, các cấp bộ Đoàn tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào các phong trào hành động cách mạng gắn với thực tiễn sản xuất; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

"Công tác Đoàn cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", để thanh niên thực sự là lực lượng kế cận tin cậy, góp phần xây dựng và phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới", ông Thắng nói.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Chính phủ trao cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 cho Đoàn Thanh niên TKV. Đoàn Thanh niên TKV trao khen thưởng cho Công ty Than Khe Chàm - TKV là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; khen thưởng 7 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề hoạt động năm 2025; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền về công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2025".

Đoàn Thanh niên TKV nhận Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2025 của Đoàn Thanh niên Chính phủ

Đoàn Than Quảng Ninh trao khen thưởng cho Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Mông Dương là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; 6 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; 7 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025, dẫn đầu các khối hoạt động; 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề hoạt động năm 2025.