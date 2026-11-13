Năm 2027 Hà Nội ưu tiên ngân sách phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 13.11, cử tri đã kiến nghị thành phố hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng thiết kế 3D, số hóa hoa văn truyền thống, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động nhưng vẫn giữ gìn bản sắc làng nghề.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VĂN TUYẾN

Cử tri cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số về làng nghề, nghệ nhân, sản phẩm và kỹ thuật chế tác; phát triển bản đồ số kết nối các cơ sở sản xuất với điểm trưng bày, tham quan, trải nghiệm.

Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, các nhà khoa học, doanh nghiệp đề nghị thành phố xây dựng kênh thông tin hỗ trợ, bố trí cán bộ chuyên trách giải đáp, tháo gỡ khó khăn; sớm ban hành hướng dẫn về định mức, chi phí, nghiệm thu đối với các nhiệm vụ mới, nhất là trong lĩnh vực AI, phần mềm và dữ liệu.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh khoán chi theo sản phẩm, rút ngắn quy trình, làm rõ chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng; nâng cao năng lực thử nghiệm, đánh giá công nghệ và gắn kết hoạt động khoa học, công nghệ với văn hóa, đào tạo.

Nhà nước là khách hàng đầu tiên của sản phẩm đổi mới sáng tạo

Giải đáp ý kiến của các đại biểu, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thủ đô vào sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa. "Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, hiện khâu thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn khi 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ. Vì vậy, ông yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách để kết nối cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương. Các chính sách cần được hệ thống hóa trong một tài liệu hướng dẫn, nêu rõ đối tượng thụ hưởng, đầu mối liên hệ và quy trình thực hiện.

"Chúng ta phải đánh giá trong khoảng 6 đến 12 tháng xem có ra sản phẩm không, qua đánh giá, các cơ quan cần mạnh dạn trình HĐND thành phố xem xét dừng hoặc điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn", ông Dũng nói.

Các đại biểu ở điểm cầu cấp xã phát biểu ý kiến ẢNH: VĂN TUYẾN

Về chuyển đổi số ở cơ sở, ông Dũng yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trong tháng 11 với 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách. Năm 2027, thành phố sẽ ưu tiên ngân sách cho các nhiệm vụ trực tiếp phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, gắn phân bổ vốn với tiến độ và kết quả thực hiện.

Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết vấn đề cụ thể

Kết luận hội nghị về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong đó, Sở Tài chính khẩn trương bảo đảm kinh phí hỗ trợ Tổ Chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 cho các xã, phường chưa được cấp, hoàn thành trước ngày 15.12.2026.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ cần phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và chuẩn bị dự toán năm 2027. Riêng Sở Nội vụ cần hướng dẫn chuyên môn về vị trí việc làm, bố trí nhân lực chuyên trách cho cấp xã, hoàn thành trước ngày 31.12.2026.

Thành phố cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm thiếu liên thông, nhập liệu trùng lặp. Công an thành phố tiếp tục hướng dẫn các địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường rà soát nhu cầu nhân lực, kinh phí, hạ tầng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế.