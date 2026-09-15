Năm 2027, tuổi nghỉ hưu sẽ thay đổi ra sao?

Theo bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, đến năm 2028 đạt 62 tuổi đối với nam và đến năm 2035 đạt 60 tuổi đối với nữ.

Từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình của bộ luật Lao động năm 2019 ẢNH: T.H

Cụ thể, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam mỗi năm tăng thêm 3 tháng, lao động nữ tăng thêm 4 tháng. Năm 2027, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026; lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng.

Bên cạnh quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, theo bộ luật Lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Như vậy, lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề nặng nhọc độc hại có thể nghỉ hưu ở tuổi 52 tuổi 4 tháng, còn lao động nam trong những trường hợp trên được nghỉ hưu ở tuổi 56 tuổi 9 tháng.

Còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Tức là độ tuổi nghỉ hưu của nhóm lao động này có thể lên đến 66 tuổi 9 tháng với nam và 62 tuổi 4 tháng với nữ.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2027 theo tháng, năm sinh được tính chi tiết như sau:

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nam

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nữ

Đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm được hưởng lương hưu

Theo luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ 2 điều kiện: đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của bộ luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, trong năm 2027, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu, tức lao động nam đủ 61 tuổi 9 tháng và lao động nữ đủ 57 tuổi 4 tháng.

Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 20 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng; sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 1% cho đến khi đủ 45% tương ứng với 20 năm đóng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động nếu có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu trước tuổi, nhưng tối đa không quá 5 năm so với người làm việc trong điều kiện bình thường.

Riêng người làm công việc khai thác than trong hầm lò, nếu có từ đủ 15 năm làm công việc này thì có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân và một số đối tượng đặc thù khi nghỉ việc, có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có thể nghỉ hưu trước tuổi, tối đa 5 năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng lương hưu khi có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không phụ thuộc điều kiện về tuổi đời.

Trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, mức lương hưu được tính theo quy định, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ hưởng lương hưu; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.