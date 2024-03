Nam A Bank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng

Báo cáo trước đại hội, ông Trần Ngọc Tâm - Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, tổng tài sản của Nam A Bank năm 2023 đạt 209.896 tỉ đồng, tăng 32.317 tỉ đồng so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 18% và hoàn thành 102% kế hoạch. Trong đó, tỷ trọng tài sản có sinh lời chiếm 97%. Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 163.888 tỉ đồng, tăng 26.511 tỉ đồng so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 19% và hoàn thành 106% kế hoạch.



Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 141.438 tỉ đồng, tăng 21.900 tỉ đồng so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 18% và hoàn thành 107% kế hoạch. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu là 2,11%. Công tác tăng trưởng tín dụng theo hướng tập trung vào khách hàng nhỏ lẻ và các dự án tín dụng xanh. Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt mức 3.304 tỉ đồng, tăng 46% so với năm 2022 và hoàn thành 127% kế hoạch. Dự phòng rủi ro được trích lập đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nam A Bank đại hội đồng cổ đông ngày 29.3 T.X

Theo kế hoạch năm 2024, tổng tài sản của Nam A Bank tăng 11% so với năm 2023, đạt 232.000 tỉ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 178.000 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2023. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 160.000 tỉ đồng, tăng 13%; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2023.

Ngoài ra, Nam A Bank có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.145 tỉ đồng trong năm 2024, nâng vốn điều lệ từ hơn 10.580 tỉ đồng lên 13.725 tỉ đồng. Trong đó, tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ 25%) hơn 2.645 tỉ đồng; tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Nam A Bank (ESOP) là 500 tỉ đồng. Việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi đã thực hiện tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nam A Bank còn dự kiến niêm yết trái phiếu Nam A Bank phát hành ra công chúng.

Tại Đại hội, các cổ đông thông qua phương án trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, tổng mệnh giá 2.000 tỉ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD.

Để phát triển mạng lưới, HĐQT trình cổ đông phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế. Xem xét và thông qua chủ trương thành lập ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng Nam Á và/hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại nước ngoài. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm, hình thức, địa bàn, phạm vi hoạt động và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Nam A Bank trình cổ đông thông qua tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân (trước đây Nam A Bank đã tham gia tái cơ cấu 3 quỹ tín dụng tại Đồng Nai); góp vốn, mua cổ phần…

Về công tác nhân sự cấp cao, ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 8 (2021 - 2026). HĐQT Nam A Bank tăng lên 7 thành viên.