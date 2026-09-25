Nam A Bank nhận 60 triệu USD từ FMO, mở rộng dòng vốn xanh quốc tế

Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank và FMO ký kết thỏa thuận

Theo thỏa thuận hợp tác, nguồn vốn 60 triệu USD từ FMO sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ trực tiếp cho các dự án xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro) cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là khoản vay tín chấp, có kỳ hạn 5 năm, hỗ trợ các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nông nghiệp, chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển khu vực nông thôn, các hộ nông dân, cũng như các mô hình kinh doanh do phụ nữ hoặc giới trẻ làm chủ.

Thỏa thuận này mang lại ý nghĩa thực tiễn khi trực tiếp hỗ trợ các nhóm đối tượng còn nhiều dư địa phát triển nhưng gặp hạn chế về tài chính dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Đồng thời, nguồn lực tài chính dài hạn này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững. Việc ưu tiên hỗ trợ các mô hình do phụ nữ và giới trẻ lãnh đạo cũng góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tạo bước đệm phát triển toàn diện và lan tỏa các giá trị xã hội tích cực.