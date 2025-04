Nam Á giữa sóng nhiệt khắc nghiệt

Sóng nhiệt tới sớm

Nhiệt độ cao nhất những ngày qua ở Ấn Độ đã vượt ngưỡng 40 độ C, báo hiệu mùa nắng nóng khắc nghiệt tới sớm hơn, theo CNBC. Mức nhiệt tại thủ đô Delhi đã quá 40 độ C ít nhất ba lần trong tháng 4 và cao hơn 5 độ C so với nền nhiệt trung bình. Bang Rajasthan phía tây ghi nhận nhiệt độ lên tới 44 độ C hôm 14.4. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo người dân cần chuẩn bị ứng phó số ngày nắng nóng cao hơn bình thường trong tháng này, theo CNN.

Người dân giữa nắng nóng khắc nghiệt ở Ấn Độ năm 2024 Ảnh: AFP

Ở quốc gia láng giềng Pakistan, cơ quan khí tượng cảnh báo một số khu vực trải qua mức nhiệt cao hơn 8 độ C so với bình thường từ ngày 14 - 18.4. Nhiệt độ cao nhất ở Balochistan (tây nam Pakistan) có thể lên tới 49 độ C. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên mức nguy hiểm ở Ấn Độ và Pakistan trong tuần này, theo CNN.

Ấn Độ và Pakistan được cho là nằm trong số những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng khí hậu, trong đó hơn một tỉ người có thể bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ. Theo chuyên gia Mehrunissa Malik về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại thủ đô Islamabad của Pakistan, biến đổi khí hậu có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực, hạn hán, lũ quét do băng tan. Những cộng đồng với điều kiện sống thiếu thốn và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên được cho sẽ cảm nhận tác động rõ hơn.

Thách thức giới hạn sinh tồn

Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ tăng cao đang thử thách giới hạn sinh tồn của con người. Nắng nóng khắc nghiệt đã làm hàng chục ngàn người ở Ấn Độ và Pakistan tử vong trong những thập niên gần đây. Các chuyên gia khí hậu còn cảnh báo tới năm 2050, Ấn Độ sẽ là một trong những nơi đầu tiên ghi nhận nhiệt độ có thể vượt giới hạn sống sót, theo CNN.

Nắng nóng đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ em. Bà Neha Mankani, cố vấn Liên đoàn Nữ hộ sinh tại Karachi (Pakistan), cho biết đã ghi nhận tình trạng sảy thai và sinh non chưa rõ nguyên nhân. "Vào mùa hè, 80% trẻ sinh non sẽ kèm các vấn đề hô hấp do thời tiết. Chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến tiền sản giật, lý do hàng đầu gây tử vong cho sản phụ", bà Mankani nói.

Ngoài ra, một trong những vấn đề nghiêm trọng khi thời tiết nắng nóng là mất điện liên tục. Nhiều địa phương ở Ấn Độ vào mùa nắng nóng phải đối phó bằng việc tạm dừng một số chuyến tàu và đóng cửa trường học.