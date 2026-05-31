Nam Anh, Nam Em bất ngờ cùng dự thi Miss Cosmo TP.HCM 2026

Vốn là hai gương mặt quen thuộc của nhiều cuộc thi sắc đẹp nên sự xuất hiện của chị em Nam Anh - Nam Em tại vòng casting Miss Cosmo TP.HCM 2026 thu hút sự chú ý.

Nam Anh, Nam Em trong phần giao lưu với ban giám khảo ẢNH: BTC

Miss Cosmo TP.HCM 2026 là cuộc thi nhan sắc cấp khu vực thuộc hệ thống Miss Cosmo Vietnam. Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi đề cao tiêu chí về thần thái sân khấu, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng truyền cảm hứng và tinh thần đại diện cho hình ảnh phụ nữ trẻ thời đại mới.

Cặp chị em song sinh Nam Anh, Nam Em xuất hiện nổi bật trong dàn ứng viên tham dự sơ khảo với diện mạo chỉn chu và phong thái tự tin. Ở phần giao lưu với ban giám khảo, cả hai có những chia sẻ chân thành về động lực tham gia cuộc thi cũng như định hướng của bản thân trong tương lai. Nam Em còn bất ngờ thể hiện một đoạn ca khúc quen thuộc bằng chất giọng ngọt ngào mang đến nhiều cảm xúc.

Nam Anh xúc động khi nghe chia sẻ của em gái tại vòng sơ khảo Miss Cosmo TP.HCM ẢNH: BTC

Khi nhận được câu hỏi tình huống giả định: nếu chỉ có một trong hai chị em được đi tiếp, ai là người xứng đáng hơn? Nam Anh xúc động cho biết dù không tránh khỏi sự tiếc nuối, cô vẫn sẽ hạnh phúc nếu người được chọn là em gái mình bởi gia đình luôn là điều quan trọng nhất.

Đáp lại, Nam Em thẳng thắn bày tỏ mong muốn cơ hội ấy thuộc về chị gái, bởi bản thân cô đã từng có nhiều lần chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, thậm chí trên đấu trường quốc tế, và hy vọng Nam Anh cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng trên hành trình riêng. Chia sẻ đầy yêu thương của Nam Em khiến Nam Anh không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở và ôm chầm lấy em gái trong sự xúc động của những người có mặt tại sự kiện.

Nam Em thể hiện một đoạn ca khúc quen thuộc bằng chất giọng ngọt ngào, mang đến nhiều cảm xúc cho khán phòng ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết ở vòng sơ khảo, ngoài phần thi bắt buộc gồm catwalk trên nền nhạc, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi từ Hội đồng ban giám khảo, nhiều thí sinh còn chủ động thể hiện tài năng như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, giới thiệu dự án cá nhân... để ghi dấu ấn riêng.

Phần lớn thí sinh đều có phần catwalk tự tin, các câu trả lời ứng xử thể hiện tư duy và bản lĩnh của thế hệ phụ nữ trẻ. Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn, nhiều thí sinh còn chạm đến cảm xúc người nghe bằng những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt qua giới hạn, hoàn cảnh của bản thân, khát vọng cống hiến cho cộng đồng và mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và độc lập.

Hội đồng ban giám khảo vòng sơ khảo Miss Cosmo TP.HCM 2026 (từ trái sang): Phó chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Huỳnh Tiên, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân, Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Nguyễn Thanh Phương Đài, Trưởng ban giám khảo Lý Nhã Kỳ, bà Luna Trương và Hoa hậu Phương Linh

ẢNH: BTC

Chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn ứng viên, Trưởng ban giám khảo Lý Nhã Kỳ cho biết: “Tôi mong nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại với đầy đủ nội tâm, nhan sắc, tư duy, bản lĩnh và cá tính. Đó mới là những giá trị có thể giúp các bạn đi xa trên hành trình này”, Lý Nhã Kỳ nhắn nhủ.

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng (Hồng AJ) tiếp tục khẳng định kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường nhan sắc với phần catwalk chuyên nghiệp, thần thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng ẢNH: BTC

Nhiều ứng viên có profile ấn tượng như MC, người mẫu, diễn viên, doanh nhân, các sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng ẢNH: BTC

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động đồng hành, training kỹ năng, phần thi tài năng, thời trang, hoạt động cộng đồng và nhiều thử thách chuyên sâu trước khi tiến đến đêm chung kết diễn ra vào ngày 19.6.