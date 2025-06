Nắm bắt cơ hội học bổng khoảng 1 tỉ đồng từ đại học top 1% thế giới

Là một trong những trường đại học tiên phong cung cấp nguồn học bổng dồi dào dành cho sinh viên Việt Nam, ĐH Otago đang áp dụng cơ chế cộng gộp 3 học bổng, gồm: University of Otago International Scholarships, University of Otago Global Scholarships, và học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) với tổng giá trị lên đến 65.000 NZD (khoảng 1 tỉ đồng).

Chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho sinh viên Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội học tập tại một trong những trường đại học thuộc top 1% toàn cầu. Để được cả ba học bổng, thí sinh cần hiểu rõ cách thức xét tuyển và điều kiện cụ thể của từng học bổng trong bộ ba học bổng đặc biệt này.

ĐH Otago được trao chứng nhận 5 Star Plus - mức đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng QS Stars, thể hiện sự xuất sắc toàn diện về giảng dạy, cơ sở vật chất, quốc tế hóa và phát triển bền vững

Nắm rõ về cơ chế của từng học bổng

Otago Global Scholarships - Vietnam là học bổng đầu tiên và dễ tiếp cận nhất, hỗ trợ 15.000 NZD học phí cho học sinh Việt Nam đủ điều kiện đầu vào chương trình Cử nhân năm 2026 tại ĐH Otago. Đây là học bổng không giới hạn số lượng và thời gian ứng tuyển linh hoạt.

Sau khi được xét duyệt học bổng Otago Global Scholarships, học sinh sẽ được mời nộp đơn cho học bổng Otago International Academic Excellence Scholarship. Ứng viên cần trả lời các câu hỏi về thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa. Học bổng này có giá trị lên đến 35.000 NZD, bao gồm chi phí ăn ở cho năm đầu tiên, hỗ trợ một phần học phí cho năm hai và năm ba. Học bổng này có thể được cộng dồn với Otago Global Scholarships, nâng tổng giá trị học bổng lên đến 50.000 NZD (khoảng 780 triệu đồng). Cả hai học bổng này đều nộp trực tiếp trên website của ĐH Otago.

Mảnh ghép còn lại để đạt "combo ba học bổng" là học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học - New Zealand Universities Awards (NZUA), trị giá 15.000 NZD/suất. Sau khi nhận được thư mời nhập học (unconditional offer hoặc conditional offer) từ ĐH Otago, học sinh có thể nộp hồ sơ NZUA tại website của NZUA. Học bổng này là chương trình mới nhất của chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam, và ĐH Otago sẽ dành 3 học bổng NZUA cho 3 ứng viên xuất sắc nhất.

Học bổng chính phủ NZUA không yêu cầu ứng viên làm bài luận hay bài kiểm tra năng lực mà sẽ chú trọng câu chuyện đằng sau mỗi cá nhân bên cạnh các thành tích về học thuật và kỹ năng tiếng Anh. Học sinh có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 7.0 sẽ đủ điều kiện để ứng tuyển NZUA. Hạn chót nộp hồ sơ NZUA là ngày 31.8.2025, kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 10.2025.

3 sinh viên Việt Nam có thể nhận cùng lúc 3 học bổng từ Đại học Otago với tổng giá trị lên tới 65.000 NZD (gần 1 tỉ đồng)

Tận dụng thời gian để chiếm ưu thế học bổng

Một điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm nay là học sinh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học vào ĐH Otago ngay cả khi chưa có kết quả tốt nghiệp THPT. Trường chấp nhận học bạ lớp 12 đối với học sinh theo học chương trình phổ thông của Việt Nam, hoặc predicted grades (điểm dự đoán kết quả lớp 12) đối với các bạn học chương trình IB hoặc A-Level. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh nên nộp hồ sơ sớm ngay từ bây giờ để có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho các học bổng kế tiếp, đặc biệt là Học bổng NZUA.

Bên cạnh đó, việc nắm bắt cơ hội xét tuyển sớm còn giúp bạn giảm áp lực thời gian cho các thủ tục xin visa, sắp xếp tài chính và chuẩn bị hành trang du học đầy đủ nhất.

Chất lượng dạy và học tại Otago được thể hiện qua tỉ lệ 95%-97% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn

Được biết, Otago là một trong các đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng cao tại New Zealand, với 95 - 97% sinh viên tìm được việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Môi trường học tập tại Otago được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa nghiên cứu chuyên sâu và thực hành thực tế, cùng hệ thống hỗ trợ sinh viên quốc tế toàn diện.

Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về các chương trình học bổng của ĐH Otago tại: otago.ac.nz/international-scholarships