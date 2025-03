Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 31.3, ở khu vực Nam Trung bộ có mưa rào và giông cục bộ; Nam bộ xuất hiện mưa trái mùa.

Nam bộ hứng mưa trái mùa trên 60 mm hôm nay 31.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, chiều tối và đêm 31.3, ở Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt mưa trái mùa kéo dài ở Nam bộ do ảnh hưởng của rãnh xích đạo và nhiễu động gió đông.

Từ ngày 31.3 - 1.4, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, sau hoạt động ổn định; áp cao cận nhiệt đới có trục qua miền Trung hoạt động ổn định, rãnh xích đạo xu hướng nâng trục lên phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh hơn nối với vùng nhiễu động trên khu vực nam Biển Đông khiến Nam bộ tiếp tục có mưa trái mùa.

Sang ngày 2.4, áp cao lạnh lục địa suy yếu dần, rãnh xích đạo dịch xuống phía nam và suy yếu khiến lượng mưa giảm dần, đến ngày 3.4, mưa trái mùa kết thúc ở Nam bộ.

Trong khi Nam bộ đón mưa trái mùa thì miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét cuối mùa. Tây Bắc bộ ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển đêm cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, cao nhất 17 - 20 độ C.