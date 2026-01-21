Nam ca sĩ chuyên dòng nhạc quê hương, 'mặc kệ' khi bị đồn hết thời

Long Nhật góp mặt trong chương trình Người kể chuyện tình với vai trò giám khảo khách mời. Theo nam ca sĩ, đây không chỉ là cuộc thi âm nhạc mà còn là hành trình tái hiện những tác phẩm kinh điển gắn liền với các câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc.

Long Nhật đảm nhận vai trò giám khảo Người kể chuyện tình, mong được chia sẻ kinh nghiệm cho các giọng ca trẻ Ảnh: NSX

Long Nhật cho biết anh là “tín đồ” của những ca khúc trữ tình, bolero hay nhạc quê hương - nơi mỗi tác phẩm đều mang trong mình một câu chuyện, một hoàn cảnh ra đời riêng biệt. “Người kể chuyện tình tiếp cận khán giả theo cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, đặc biệt giúp các tác phẩm kinh điển đến gần hơn với giới trẻ. Điều đó khiến tôi cảm thấy hào hứng và phù hợp khi tham gia”, anh chia sẻ.

Ở vị trí giám khảo, Long Nhật khẳng định sẽ đánh giá thí sinh dựa trên nhiều yếu tố như kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, nhưng tiêu chí quan trọng nhất đối với anh vẫn là cảm xúc. “Khán giả đôi khi không cần hiểu quá nhiều về kỹ thuật, điều quan trọng là người hát có chạm được vào trái tim họ hay không. Dù hát sến hay sang, chỉ cần làm người nghe xúc động là đủ”, giọng ca 6X nhấn mạnh.

Long Nhật nói về tin đồn

Trước tin đồn “hết thời”, nam nghệ sĩ cho rằng người làm nghề cần kiên định với con đường đã chọn và không ngừng học hỏi. “Tin đồn ngoài kia tôi mặc kệ. Người nghệ sĩ không cần đôi co, hãy trả lời bằng âm nhạc. Tôi thương khán giả, có trách nhiệm với công chúng và với chính bản thân mình”, nam ca sĩ Tóc em đuôi gà bày tỏ.

Giọng ca Tóc em đuôi gà khẳng định bản thân không bận tâm trước những tin đồn về mình Ảnh: NSX

Là người từng trải qua cảm giác run rẩy, hồi hộp khi đứng trên sân khấu, ca sĩ Long Nhật đặc biệt thấu hiểu và dành nhiều sự cảm thông cho các thí sinh. Anh cho biết các giám khảo luôn chấm thi bằng sự yêu thương và quan tâm. “Khi các em quá run, tôi bảo cứ nhìn xuống tôi. Bài nào tôi cũng thuộc, tôi sẽ hát theo để các em bớt căng thẳng. Người nghệ sĩ phải được trân trọng cảm xúc thì mới có thể thăng hoa”, anh nói.

Sau hơn 30 năm gắn bó với âm nhạc, nam nghệ sĩ cũng đã có những dự định dài hơi cho chặng đường phía trước. Xuất thân từ một gia đình làm giáo dục, Long Nhật từng hứa với ba mẹ rằng khi đã thành danh sẽ quay về với công việc giảng dạy. Anh trải lòng: “Khi không còn đủ sức biểu diễn nhiều, tôi sẽ chuyển sang làm tổng đạo diễn, sản xuất chương trình, giảng dạy và truyền nghề cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để tôi tiếp tục sống với đam mê cho đến khi không còn đủ sức khỏe”.