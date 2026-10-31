Nam ca sĩ chuyên hát về nông dân, tiết lộ lời dạy của danh ca Ngọc Sơn

Ca sĩ Michael Lang chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thuận buồm xuôi gió do chính anh sáng tác. Bài hát như một lời tâm sự, thể hiện niềm tin, ước mơ về một mùa vụ bội thu. Học trò Ngọc Sơn tiết lộ anh đã dành nửa năm ấp ủ và chắt chiu từng mạch cảm xúc để đúc kết nên ca khúc đặc biệt này.

Michael Lang mang những trăn trở của người nông dân vào sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Chia sẻ về đứa con tinh thần này, Michael Lang bộc bạch: “Nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên nhiên và giá cả thị trường. Trước khi xuống giống, dù ở miền nào, người dân đều có thói quen gửi gắm ước nguyện đến đất trời, mong cho mưa thuận gió hòa. Họ không thể quyết định thời tiết hay giá cả, nhưng họ có quyền hy vọng”.

Từ suy nghĩ đó, học trò Ngọc Sơn cho rằng Thuận buồm xuôi gió ra đời không chỉ là một ca khúc, mà còn là chỗ dựa tinh thần để bà con có thêm niềm tin, nỗ lực lao động. Anh bày tỏ hy vọng: “Niềm tin này tạo nên năng lượng tích cực giúp người nông dân vượt qua mọi khó khăn, bão giông thời tiết hay những biến động sâu sắc đến năng suất vụ mùa”.

Bao lâu nay, khán giả vẫn luôn nhìn thấy ở Michael Lang một tình yêu chân thành và gắn bó với người nông dân. Nếu như trước đây, anh từng khắc họa trọn vẹn niềm vui vỡ òa của bà con hay cất lời tôn vinh từng con tôm, con cá… Đến với Thuận buồm xuôi gió, anh lại chọn chạm vào tầng sâu cảm xúc: Khoảnh khắc nuôi dưỡng niềm tin trước thềm vụ mùa mới. Chính sự trải nghiệm, thấu hiểu và tôn trọng hết mực ấy đã giúp các sáng tác của anh chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Michael Lang nói về lời dạy của Ngọc Sơn

Michael Lang áp dụng những lời dạy của danh ca Ngọc Sơn vào hành trình làm nghề Ảnh: NVCC

Michael Lang được biết đến là học trò của danh ca Ngọc Sơn. Quá trình đồng hành giúp anh học hỏi được nhiều điều từ chính người thầy của mình. Nam ca sĩ chia sẻ: “Điều tôi học được nhiều nhất từ thầy Ngọc Sơn chính là sự nghiêm túc với nghề và cái tâm của người nghệ sĩ. Thầy luôn nhắc nhở tôi rằng, làm nghệ thuật không chỉ cần giọng hát hay mà quan trọng hơn là phải có cảm xúc, có trách nhiệm với sản phẩm và tình cảm dành cho khán giả”.

Theo Michael Lang, một ca khúc muốn chạm đến trái tim người nghe thì trước hết người thể hiện phải thực sự đặt tâm tư của mình vào đó. Vì vậy, với MV Thuận buồm xuôi gió, anh dành nhiều thời gian để cảm nhận nội dung, trau chuốt cách thể hiện và đầu tư từng chi tiết, với mong muốn mang đến một sản phẩm chân thành nhất. Đây cũng là điều anh tâm đắc khi đón nhận những lời khuyên của người thầy cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Michael Lang luôn ngưỡng mộ tình yêu quê hương và tấm lòng nhân ái của thầy Ngọc Sơn. Đó cũng là những giá trị mà anh muốn gửi gắm vào âm nhạc của mình. “Với Thuận buồm xuôi gió, tôi không đơn thuần muốn tạo ra một ca khúc để giải trí mà còn mong bài hát trở thành lời động viên, lời cầu chúc bình an dành cho những người nông dân đang ngày đêm lao động trên đồng ruộng. Tôi tin rằng những sản phẩm âm nhạc xuất phát từ tình cảm chân thật sẽ có sức sống riêng. Sự động viên và những chia sẻ từ người thầy luôn là nguồn khích lệ lớn để tôi tiếp tục theo đuổi con đường này”, anh nói.