Nam ca sĩ có 3 bằng đại học, tiết lộ cuộc sống tuổi 41

Góp mặt trong chương trình Tỏa sáng sao đôi với vai trò giám khảo, Nam Cường mong muốn mang đến những góp ý chân thành, xuất phát từ kinh nghiệm sau 20 năm làm nghề. Giọng ca 8X tiết lộ bản thân là tuýp người “trong nóng ngoài lạnh” khi dung hòa cả khó lẫn dễ. Cái “khó” của Nam Cường không nằm ở việc bắt lỗi hay soi xét tiểu tiết, mà đến từ mong muốn góp ý một cách chân tình cho đàn em.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nam Cường còn làm công tác giảng dạy, sở hữu 3 bằng đại học Ảnh: NSX

Bởi theo anh, khi nghệ sĩ đứng trên sân khấu sẽ chỉ tập trung vào cảm xúc, vào phần trình diễn nên rất khó để tự quan sát toàn diện bản thân. Trong khi đó, người giám khảo ngồi ở phía dưới với góc nhìn giống như khán giả, có thể nhìn thấy tổng thể và nhận ra những điểm cần điều chỉnh, khắc phục. Ngược lại, cái “dễ” của Nam Cường chính là anh hiểu rằng một lời khen đúng lúc cũng đủ để người nghệ sĩ dám bứt phá và dám tin vào bản thân hơn.

Nam Cường trải lòng về tết

Bên cạnh những góc nhìn chuyên môn, Nam Cường còn chia sẻ nhiều suy nghĩ về câu chuyện ngày tết. Trước quan điểm cho rằng giới trẻ đang có xu hướng hoài cổ theo cách buồn hóa, nam ca sĩ 8X cho biết: “Chúng ta tìm về cái xưa trên nền hiện đại không có nghĩa sẽ buồn mà đó là một sự sáng tạo. Ngày xưa cũng có những niềm vui riêng nên không phải cứ xưa là sẽ nhuốm màu thời gian của sự trầm mặc trong đó”.

Nam Cường tiết lộ tết năm nay lại mang đến cho anh nhiều cảm xúc khác biệt vì có nhiều sự thay đổi. Nam ca sĩ quê Đà Nẵng tâm sự: “Năm qua, tôi có nhiều công việc mới, hướng đi mới và năm sau cũng là năm mà tôi có những hoạch định rõ ràng nên năm nay là một trong những cái tết đáng nhớ của mình. Tết cũng là sự trở về dù tôi không phải đi đâu xa nhưng tôi sẽ dành thời gian cho những người thân yêu nhiều hơn. Vì những khoảnh khắc bên cạnh gia đình luôn mang lại bình an cho chúng ta”.

Nam Cường ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Vừa là một nghệ sĩ trên sân khấu, vừa là một người thầy trên bục giảng, thế nhưng Nam Cường lại xây dựng hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một bên là hình ảnh lấp lánh, tỏa sáng - nơi anh cống hiến hết mình cho nghệ thuật để mang đến những giá trị tinh thần cho khán giả. Bên còn lại là hình ảnh trầm lắng, nhiều trăn trở hơn, hướng vào bên trong và mang nặng tính chia sẻ. Bởi nam ca sĩ không chỉ dạy kiến thức hay kỹ năng, mà còn mong muốn góp phần xây dựng hành trang tinh thần cho các bạn sinh viên, giúp họ vững vàng hơn.

Tiết lộ về yếu tố quan trọng nhất để một nghệ sĩ có thể duy trì được sự nghiệp bền vững cũng như giữ được tình yêu của khán giả, Nam Cường cho rằng điều cốt lõi chính là duy trì niềm tin vào con đường mình đi, giá trị mình đang làm, để chạm được đến khán giả.

Nam ca sĩ sinh năm 1985 chia sẻ: “Để duy trì được tình yêu với nghề cũng như đi lâu dài với nghề thì bản thân phải tin vào con đường mình đi, tin vào những giá trị mình làm. Từ đó vun đắp mỗi ngày thì sẽ đơm hoa kết trái. Mỗi người nghệ sĩ là một đóa hoa và sẽ có cách tỏa hương sắc khác nhau. Bản thân tôi cũng đi qua thời phải chạy đua hay so sánh với ai đó, tôi nhận ra có những thị phần cũng như những khu vườn riêng của mình”.