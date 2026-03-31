Nam ca sĩ độc thân ở tuổi 51, hiếm hoi nhắc về mối tình đơn phương

Trong chương trình Dấu ấn tình ca, Nguyên Vũ không ngần ngại khi nhắc về mối tình thuở học trò đầy hồn nhiên. Anh kể thời điểm đó, niềm vui lớn nhất là chờ đến giờ ra chơi để được gặp người mình “thầm thương trộm nhớ”.

Anh chia sẻ: “Tôi và cô bạn của mình là hai giọng đọc vào giờ ra chơi nên tôi luôn mong đến khung giờ ấy để cả hai được gặp mặt và cùng nhau đọc truyện cho cả sân trường nghe. Cô bạn ấy học phổ thông cùng tôi được khoảng 2 năm thì phải theo gia đình sang nước ngoài”.

Nguyên Vũ tiết lộ ca khúc Tình yêu thầm kín được anh viết dựa trên mối tình đầu đơn phương

Nhiều năm sau, ca sĩ Nguyên Vũ mới biết rằng cô bạn năm xưa đã tìm thấy tình yêu mới nơi xứ người, và người đó lại chính là bạn học cùng trường với anh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng khiến nam ca sĩ tiếc nuối.

Chính những kỷ niệm và cảm xúc ấy của Nguyên Vũ mà bài hát Tình yêu thầm kín ra đời. Bài hát do nam ca sĩ sáng tác dựa trên mối tình đầu đơn phương của bản thân. Kết quả, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit vào cuối những năm 1999 - 2000 khi được nhiều khán giả yêu thích.

Ở hiện tại, Nguyên Vũ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình. Giọng ca Phố kỷ niệm chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm, không muốn bị khai thác quá nhiều. Trong một lần phỏng vấn, nam ca sĩ lý giải sự đổ vỡ của những đồng nghiệp cũng khiến anh e dè trong hôn nhân. “Có nhiều trường hợp trong nghề khi yêu thì đăng tải trên mạng, đến khi chia tay thì lại bị dằn vặt, không biết làm sao để xóa hình ảnh. Tôi nghĩ đó là điều thiệt thòi khi mình công bố người yêu”, anh bày tỏ.

Sỹ Luân tiết lộ "cô gái mắt nai" là nhân vật có thật

Cũng trong Dấu ấn tình ca, khi thể hiện ca khúc Chị tôi - một sáng tác được viết trên câu chuyện có thật, Sỹ Luân cho biết việc đưa một nhân vật có thật vào âm nhạc là nguồn cảm xúc mạnh mẽ. Khi một nhân vật có thật được đưa vào tác phẩm, mang theo một “chất liệu sống” đặc biệt, giúp người nghệ sĩ truyền tải cảm xúc một cách chân thành hơn đến người nghe.

Ngược lại, nếu một nhân vật hoàn toàn được xây dựng từ trí tưởng tượng, người nhạc sĩ vẫn có thể tạo ra một câu chuyện hay, nhưng độ “chạm” đến khán giả sẽ khó hơn. Bởi lẽ, cảm xúc chân thật luôn có sức lan tỏa tự nhiên, mà không cần quá nhiều kỹ thuật để thuyết phục.

Khi được hỏi về ca khúc Mắt nai cha cha cha - một bài hát gắn liền với tên tuổi của mình, Sỹ Luân không ngần ngại xác nhận rằng cô gái trong ca khúc là một nhân vật có thật. Đó là một nữ sinh trường Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, với đôi mắt đẹp đặc trưng của tuổi 16 - 18 trong trẻo, đầy sức sống.

Điều thú vị là, dù thời gian đã trôi qua, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh, đến mức khi nhắc lại, anh vẫn có thể “nhìn thấy” đôi mắt ấy ngay trong không gian của chương trình. Tuy nhiên, theo nam khách mời, nhiệm vụ của người nhạc sĩ không chỉ dừng lại ở việc ghi lại hình ảnh thực tế, mà còn là “biến” hình ảnh ấy trở nên thăng hoa, để bất kỳ khán giả nào cũng cảm nhận được.