Nam ca sĩ 'đổi đời' nhờ 1 ca khúc, từng 'mất tích' 2 năm vì biến cố

Quách Thành Danh cho biết điều khiến bản thân hào hứng nhất khi trở lại Biến hóa bất ngờ là cơ hội được gặp những gương mặt mới cùng những màn trình diễn khó đoán. Là người trực tiếp cầm cân nảy mực, nam ca sĩ cho biết sẽ đánh giá thí sinh dựa trên nhiều tiêu chí chứ không chỉ riêng giọng hát hay ngoại hình. Theo anh, việc thay đổi trang phục hay phong cách biểu diễn có thể luyện tập được, nhưng tái hiện giọng hát của một thần tượng mới là thử thách lớn nhất.

“Muốn hát giống một ca sĩ khác không hề đơn giản. Thí sinh phải nghiên cứu cách nhả chữ, cách luyến láy, cách chia câu và cả màu sắc giọng hát. Ngoại hình có thể hỗ trợ, nhưng giọng hát mới là điều khó bắt chước nhất”, Quách Thành Danh bày tỏ.

Quách Thành Danh trên ghế nóng Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

Quách Thành Danh thừa nhận bản thân chưa từng có ý định hóa thân hay bắt chước bất kỳ nghệ sĩ nào. Nam ca sĩ cho biết chất giọng của mình khá đặc biệt, thuộc dạng giọng trầm và có tông hát khác so với số đông. “Từ trước đến nay tôi chưa từng bắt chước ai. Chính nhạc công nhiều lúc còn tưởng tôi báo nhầm tông vì giọng của tôi khá đặc biệt”, Quách Thành Danh cười chia sẻ.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Thành Danh cho rằng việc làm mới bản thân là điều bắt buộc nếu muốn tồn tại lâu dài. Tuy nhiên theo anh, điều đó không có nghĩa là đánh mất bản sắc. “Môi trường nghệ thuật đào thải rất nhanh. Người nghệ sĩ phải cập nhật xu hướng âm nhạc, cách làm sản phẩm mới nhưng vẫn phải giữ được chất giọng và dấu ấn của chính mình”, nam ca sĩ nói.

Chặng đường nghệ thuật của Quách Thành Danh

Nói về hành trình làm nghề, Quách Thành Danh cho biết âm nhạc đến với mình từ rất sớm. Tuổi thơ gắn liền với cửa hàng bán băng cassette của gia đình giúp nam ca sĩ có cơ hội nghe nhạc mỗi ngày. Những lời khen của thầy cô, bạn bè càng tiếp thêm động lực để theo đuổi con đường ca hát, đến mức Quách Thành Danh quyết định bỏ dở năm 2 đại học để theo nghề.

Quách Thành Danh tiết lộ cái duyên đặc biệt với bản hit Tôi là tôi Ảnh: NSX

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến cùng ca khúc Tôi là tôi. Thành công của bài hát giúp Quách Thành Danh được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mở ra hành trình hoạt động bền bỉ. “Hơn 20 năm rồi, khán giả vẫn yêu cầu tôi hát Tôi là tôi. Đó không chỉ là một ca khúc thành công mà còn là cái duyên lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”, nam ca sĩ tâm sự.

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy từng là quãng thời gian Quách Thành Danh rời xa sân khấu gần hai năm vì những áp lực khi xảy ra trục trặc với công ty quản lý. Nam ca sĩ thừa nhận đã có lúc muốn dừng lại, nhưng tình yêu âm nhạc và sự chào đón của khán giả đã kéo mình trở về.

“Tôi chưa bao giờ chán hát. Điều khiến tôi quay lại chính là ánh đèn sân khấu và tình cảm của khán giả. Có lần chỉ xuất hiện hát vui ở một chương trình, thấy mọi người vẫn nhớ và reo hò, tôi biết mình không thể rời xa âm nhạc”, Quách Thành Danh nhớ lại.

Sau khi trở lại, nam ca sĩ liên tiếp phát hành nhiều album và tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn cho đến hôm nay. Với Quách Thành Danh, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là nguồn sống, là nơi mang đến những người bạn, những mối nhân duyên đẹp và cả hạnh phúc gia đình. “Âm nhạc nuôi sống tôi suốt mấy chục năm. Từ tình bạn, tình yêu đến gia đình của tôi đều bắt đầu từ âm nhạc. Với tôi, âm nhạc chính là nguồn sống”, anh chia sẻ.