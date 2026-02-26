Nam ca sĩ gây tranh cãi vì livestream uống rượu, văng tục

Kể từ khi ra mắt năm 2013, Jungkook đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Kpop và vươn tầm quốc tế Ảnh: Instagram jungkook97.back

Theo Starnewskorea, rạng sáng 26.2, nam ca sĩ thực hiện livestream kéo dài khoảng 90 phút trên nền tảng giao lưu người hâm mộ Weverse trong tình trạng đã uống rượu, bên cạnh bạn bè và anh trai. Trong buổi phát sóng, anh chia sẻ thẳng thắn về lịch trình bận rộn trước thềm màn tái xuất của BTS vào tháng 3, đồng thời bộc bạch nhiều suy nghĩ cá nhân.

Jungkook, tên đầy đủ Jeon Jung Kook, nhắc đến quá khứ từng hút thuốc và nói: "Tôi đã 30 tuổi rồi, chẳng lẽ không thể nói về thuốc lá sao? Tôi từng hút rất nhiều nhưng đã bỏ vì cố gắng thay đổi. Nếu nói thêm, công ty sẽ lại không hài lòng". Nam ca sĩ cho rằng những chia sẻ này xuất phát từ cảm xúc khi đang say và mong muốn được trò chuyện thoải mái, không quá bận tâm đến ánh nhìn xung quanh. "Có thể điều này gây tranh cãi, nhưng đó là con người tôi. Không ai có thể luôn hoàn toàn trung thực trước cả thế giới", anh bày tỏ, đồng thời cho biết nếu là nghệ sĩ solo, anh có thể sẽ nói mọi điều mình nghĩ mà không đắn đo.

Trong lúc phát sóng, Jungkook nhiều lần văng tục hoặc lớn tiếng với bạn bè, làm dấy lên phản ứng trái chiều. Khi một số khán giả khuyên nên kết thúc livestream, anh đáp lại: "Sao lại bảo tôi tắt? Đừng nói tôi phải làm gì".

Sự việc nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ bênh vực, cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường của một nghệ sĩ trưởng thành trong không gian tương đối riêng tư. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích việc uống rượu và sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực trên nền tảng công khai là hành động thiếu thận trọng, nhất là khi BTS đang chuẩn bị tái xuất sau thời gian dài vắng bóng.

Sau đó, Jungkook tiếp tục tương tác trên cộng đồng Weverse, trấn an người hâm mộ về album sắp phát hành. Anh cho biết các thành viên và công ty quản lý đã nỗ lực rất nhiều cho sản phẩm mới, đồng thời khẳng định bản thân đang tập luyện, chăm sóc sức khỏe để tránh chấn thương. Trước lời động viên của fan, nam ca sĩ đáp lại rằng anh sẽ cố gắng hết sức và biết ơn vì được đón nhận cả những khía cạnh chưa hoàn hảo của mình. Video livestream hiện đã bị gỡ bỏ.

Theo kế hoạch, BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG vào ngày 20.3. Tối hôm sau, nhóm dự kiến tổ chức sự kiện tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul, Hàn Quốc) để gặp gỡ người hâm mộ.