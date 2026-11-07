Nam ca sĩ là ‘con nhà nòi’, tiết lộ kỷ vật gìn giữ suốt 20 năm

Bảo Kun tiết lộ một trong những kỷ vật gắn với sự nghiệp của anh suốt 20 năm qua là chiếc máy quay phim do chính ba anh tặng vào dịp sinh nhật năm 2006. Nam ca sĩ chia sẻ, thời điểm đó gia đình anh cũng không phải là có điều kiện nhưng ba sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mua món quà này, được xách tay từ nước ngoài về. “Từ món quà này, tôi biết quay, biết chụp hình - những kỹ năng phục vụ cho công việc của mình”, anh bộc bạch.

Bảo Kun chia sẻ về kỷ vật gắn với đấng sinh thành trong Kỷ niệm thanh xuân lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Theo tiết lộ của Bảo Kun, ban đầu ba anh mua để chụp hình, quay phim các hoạt động của gia đình, nhưng rồi lại quyết định dành tặng cho con trai vào ngày sinh nhật. Chính từ món quà này, Bảo Kun đã mày mò học cách quay phim, chụp ảnh, ghi lại từng thước phim trong cuộc sống và xây dựng nền tảng cho công việc sau này.

“Đó là kỷ vật tôi gìn giữ đến tận bây giờ, giúp tôi theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Mỗi lần nhắc đến, tôi lại có thêm động lực để cố gắng”, anh chia sẻ.

'Điểm tựa' của Bảo Kun trong hành trình nghệ thuật

Bàn về sự ủng hộ của gia đình, Bảo Kun bộc bạch anh sớm được thừa hưởng máu nghệ thuật từ người ba, một cựu thành viên đoàn hát từng để tóc dài lãng tử và là thầy đàn guitar. Từ thuở nhỏ xíu, anh đã được ba dắt đi hát trong các đám cưới họ hàng, nhờ đó mà khi bước lên ánh đèn sân khấu lớn sau này, anh luôn cảm thấy tự tin như đang ở nhà.

Bảo Kun cho biết gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng đam mê của anh Ảnh: NSX

Dù có những thăng trầm khi trưởng thành, ba từng khuyên anh tìm nghề khác ổn định hơn. Nhưng khi nhìn con trai sống chết với đam mê đến tận bây giờ, ông đã gửi gắm trọn vẹn niềm tin ấy. “Tôi được thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ chính ba của mình”, nam ca sĩ tiết lộ thêm.

Bảo Kun cũng không giấu được xúc động khi nhắc về bài hát đầu tay mang tên Con yêu mẹ do anh tự sáng tác trong những ngày đầu tập tành làm nghề và được nữ ca sĩ Bảo Anh thể hiện thành công. Dù với suy nghĩ non trẻ khi ấy, ca từ còn đơn giản, mộc mạc, nhưng mỗi lần mẹ nghe lại vẫn phải rơi nước mắt vì chạm đến cảm xúc chân thật nhất từ người con trai.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo Kun tâm sự điều anh trân trọng nhất ở bản thân được xây dựng từ nhỏ đến lớn chính là việc không bao giờ để mất đi đứa trẻ bên trong mình. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đối diện với những quyết định khó khăn, đứa trẻ ấy vẫn luôn nhắc nhở anh sống đúng với bản chất thật của mình.

Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, nam ca sĩ khẳng định anh không nuối tiếc bất kỳ điều gì và sẽ tiếp tục đi cùng đứa trẻ ấy với tất cả ngọn lửa nhiệt huyết trong tương lai.