Nhắc đến cuộc sống hôn nhân với vợ kém tuổi, Quách Thành Danh cho biết kỷ vật gắn với chuyện tình của cả hai là chiếc khăn được tặng cách đây 16 năm. Đó là thời điểm anh có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Khi ấy, cả hai chưa chính thức hẹn hò nhưng sự quan tâm tinh tế của người phụ nữ đã khiến anh không khỏi bất ngờ.

Ban đầu, anh không nghĩ mình sẽ cần đến chiếc khăn, thế nhưng khi đặt chân đến nơi có thời tiết lạnh giá, món quà ấy lại trở nên thiết thực. Chính sự chu đáo, biết quan tâm đến những điều anh cần đã khiến nam ca sĩ dần nảy sinh tình cảm. Sau chuyến lưu diễn, cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ và chính thức đến với nhau.

Quách Thành Danh là khách mời của chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 ngày 22.11 Ảnh: NSX

Nhìn lại hành trình hôn nhân, Quách Thành Danh tiết lộ anh và bà xã chênh lệch nhau đến 16 tuổi nên thời gian đầu chung sống không tránh khỏi những bất đồng trong suy nghĩ, cách cư xử và lối sống. Nam ca sĩ thừa nhận cả hai như đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng nhờ sự nhường nhịn, thấu hiểu và cùng điều chỉnh bản thân, họ dần tìm được tiếng nói chung.

Sau 16 năm gắn bó, chiếc khăn năm nào vẫn được anh gìn giữ như một minh chứng cho tình yêu và sự đồng hành của người bạn đời. Với Quách Thành Danh, có được hậu phương vững chắc chính là điều giúp anh thêm an tâm trên chặng đường nghệ thuật.

Điều tiếc nuối trong sự nghiệp của Quách Thành Danh

Trải lòng về hành trình nghệ thuật, Quách Thành Danh tiết lộ bản thân từng nhiều lần có ý định từ bỏ sự nghiệp ca hát. Ngay từ những năm đầu theo nghề, nam ca sĩ đã có lúc muốn dừng lại vì những khó khăn trong công việc.

Sau khi lập gia đình và có con, anh tiếp tục đứng trước lựa chọn rời xa sân khấu để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Thậm chí, nam ca sĩ từng quyết định gác lại sự nghiệp tại Việt Nam, đưa các con sang nước ngoài học tập và lui về chăm lo cho gia đình.

Ca sĩ Quách Thành Danh tiếc nuối vì chưa đủ quyết liệt với đam mê trong những năm tháng tuổi trẻ Ảnh: NSX

Tuy nhiên, những cơ duyên với âm nhạc liên tục đưa anh trở lại sân khấu. Đến hiện tại, Quách Thành Danh vẫn cảm thấy may mắn khi sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, anh còn được khán giả yêu thương, có cơ hội biểu diễn.

Quách Thành Danh thẳng thắn nhìn nhận rằng thời trẻ anh chưa thực sự quyết liệt và thiếu sự chủ động trong việc phát triển sự nghiệp. Nam ca sĩ cho rằng bản thân từng phó mặc nhiều cơ hội cho người khác, khiến không ít thời gian trôi qua đáng tiếc. Nếu được quay lại những ngày đầu lập nghiệp, anh mong mình sẽ nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để có thể tiến xa hơn trong nghề.

Từ trải nghiệm của bản thân, Quách Thành Danh nhắn nhủ những người trẻ khi đã xác định được đam mê và hướng đi cần mạnh dạn hành động, không nên e dè hay chần chừ vì tuổi trẻ không kéo dài mãi. Với nam ca sĩ, quyết định rẽ hướng từ con đường nghề nghiệp mà gia đình từng kỳ vọng để theo đuổi âm nhạc vẫn là một trong những lựa chọn đáng trân trọng nhất, bởi điều đó đã giúp anh có được tình yêu thương của khán giả và một thanh xuân rực rỡ.