Nam ca sĩ từng muốn bỏ nghề, giờ sống viên mãn bên vợ và 5 con

Góp mặt với vai trò giám khảo tại Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Quách Thành Danh chia sẻ việc ngồi ghế nóng không đơn thuần là đánh giá thí sinh, mà còn là cơ hội để lắng nghe, quan sát và đồng hành cùng những giọng ca trẻ trên hành trình khẳng định bản thân.

Trên ghế nóng, điều khiến nam ca sĩ quan tâm không chỉ là kỹ thuật hay sự dàn dựng, mà chính là cách thí sinh truyền tải cảm xúc vào bài hát. Theo Quách Thành Danh, kỹ thuật có thể được rèn luyện, nhưng cảm xúc và “cái hồn” trong âm nhạc lại là điều không dễ có được. “Có những người hát rất chuẩn, kỹ thuật tốt, nhưng nếu không thổi được cảm xúc vào bài hát thì vẫn thiếu đi yếu tố chạm đến khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quách Thành Danh ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát, lên sóng ngày 20.5 trên THVL1 Ảnh: NSX

Không chỉ đưa ra nhận xét chuyên môn, Quách Thành Danh còn muốn trở thành người khích lệ tinh thần cho các thí sinh. Nam ca sĩ mong các bạn trẻ tự tin, dám thể hiện những gì tốt nhất của mình. Anh nhắn nhủ: “Hãy tỏa sáng theo cách của mình, mang đến những gì hay nhất và chân thật nhất. Khi mình hát bằng cả cảm xúc, khán giả sẽ cảm nhận được”.

Dịp này, Quách Thành Danh không ngần ngại nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, trong đó có cả những bước ngoặt đến từ biến cố. Nam ca sĩ cho biết một trong những ký ức đáng nhớ nhất chính là thời điểm từ một ca sĩ chưa được biết đến rộng rãi, bất ngờ nhận được chú ý sau một sự cố âm nhạc. Chính khoảnh khắc đó đã trở thành dấu ấn lớn, giúp Quách Thành Danh được công chúng nhớ đến và giữ hình ảnh cho đến hôm nay.

Tuy nhiên, hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quách Thành Danh thẳng thắn chia sẻ từng có giai đoạn cảm thấy áp lực và muốn dừng lại. Đó là thời điểm nam ca sĩ phải đối diện với những ràng buộc trong công việc, khiến bản thân không còn cảm thấy thoải mái với âm nhạc. “Có lúc cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, mọi thứ bị gò bó trong khuôn khổ. Khi đó, mình đã nghĩ đến việc dừng lại”, Quách Thành Danh nhớ lại.

Trong giai đoạn đó, tình yêu với âm nhạc lại trỗi dậy mạnh mẽ, níu anh ở lại với nghề. Theo Quách Thành Danh, âm nhạc không chỉ là công việc, mà còn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống. “Trong người mình luôn có một điều gì đó thôi thúc được hát, được đứng trên sân khấu. Và cuối cùng mình vẫn quay lại, vì đó là con đường của mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quách Thành Danh sau những thăng trầm

Trải qua những biến động, Quách Thành Danh ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì và đam mê. Với nam ca sĩ, thành công không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình bền bỉ theo đuổi và vượt qua những thử thách. Hiện tại, Quách Thành Danh cho biết bản thân cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Không quá đặt nặng hào quang, anh trân trọng từng cơ hội được làm nghề và tình cảm khán giả dành cho mình.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Quách Thành Danh ở hiện tại có tổ ấm viên mãn bên vợ và 5 con. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên tổ ấm nhỏ. Dù bận rộn với công việc đi hát song anh vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh, chăm sóc các con. Chia sẻ về hành trình này, giọng ca Tôi là tôi chia sẻ: “Đây là điều hạnh phúc với tôi”.