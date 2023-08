Nam chính đóng cặp với 'em gái quốc dân' Kim So Hyun bị chê

Hwang Min Hyun "nên duyên" cùng ngôi sao Who Are You: School 2015 Kim So Hyun thông qua dự án My Lovely Liar

POSTER PHIM

Ra mắt làng giải trí năm 2012 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc - NU’EST, Hwang Min Hyun dần khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực phim ảnh. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thông qua vai nhỏ trong Their Distance (2016), ngôi sao sinh năm 1995 có vai chính đầu tiên trong Live On (2020). Năm vừa qua, Hwang Min Hyun gây ấn tượng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình khi đảm nhận nhân vật Seo Yul trong bộ phim "ăn khách" Hoàn hồn. Vì lẽ đó, màn trở lại của anh trong dự án mới - My Lovely Liar được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

My Lovely Liar là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, kết hợp yếu tố giả tưởng. Phim kể về một người phụ nữ có thể nghe thấy những lời nói dối và một nhà sản xuất âm nhạc thiên tài đang che giấu danh tính của mình. Kim So Hyun hóa thân thành Mok Sol Hee, người sở hữu năng lực siêu nhiên, việc có thể phát hiện ra những lời nói dối khiến cô mất niềm tin vào người khác. Hwang Min Hyun vào vai người hàng xóm bí ẩn Kim Do Ha, anh trốn tránh thế giới vì một bí mật không thể nói ra.

Sau vai phụ trong Hoàn hồn, Hwang Min Hyun hóa thân thành thiên tài âm nhạc sống ẩn dật trong My Lovely Liar TVN

Bên cạnh sức hút là Hwang Min Hyun, My Love Liar còn được kỳ vọng vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của "em gái quốc dân" Kim So Hyun sau hai năm vắng bóng. Tuy nhiên, sau khi những phân cảnh đầu tiên của phim lên sóng, diễn xuất của bộ đôi nghệ sĩ nhận về không ít phản ứng trái chiều. Phần lớn khán giả cho rằng ngoại hình của Hwang Min Hyun và Kim So Hyun đều rất lung linh trên màn ảnh, song "phản ứng hóa học" giữa hai người không được đánh giá cao. Đồng thời, kỹ năng diễn xuất của sao phim Hoàn hồn khiến một số người xem thất vọng.

Mọi người bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến: "Ngoại hình của cả hai đều tốt, nhưng diễn không được", "Hwang Min Hyun khiến tôi lo lắng với diễn xuất tệ hại của mình, ngay cả khi chỉ là một nhân vật phụ trong Hoàn hồn. Vấn đề là anh ấy đảm nhận vai chính trong bộ phim này", "Tôi nghĩ Hwang Min Hyun không có tài năng diễn xuất gì cả. Tôi cũng không nhận thấy 'phản ứng hóa học' của các nhân vật chính", "Lúc đầu, vì ngoại hình của cả hai đều đẹp nên tôi đã nghĩ phim không tệ. Nhưng khi tôi xem tiếp, diễn xuất của nam chính quá chán nên tôi đã chuyển kênh"...

Kim So Hyun tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng. Cô được xem là diễn viên thực lực của Hàn Quốc khi từng góp mặt trong loạt phim đình đám như Mặt trăng ôm mặt trời, Cô gái nhìn thấy mùi hương, Who Are You: School 2015, Chiến nào, ma kia!... TVN

Mặt khác, vẫn có ý kiến cho rằng vì phim chỉ mới chiếu tập đầu tiên, nên cần có góc nhìn khách quan hơn và chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong các tập phim sau. Một số người dùng bày tỏ: "Tôi nghĩ phim rất vui, tôi sẽ xem phim trong các bữa ăn kể từ bây giờ", "Họ không phải là những diễn viên sẽ thu hút lượt xem, vì vậy xếp hạng sẽ tăng nếu bộ phim vui nhộn", "Cả hai nam nữ chính đều xinh đẹp và diễn xuất ổn. Có lẽ vì mới là tập đầu tiên nên hơi lộn xộn. Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu họ cắt ngắn phim đi một chút"...

Trong khi đó, về phía đội ngũ sản xuất, đề cập đến cốt truyện xoay quanh mối quan hệ giữa một người phụ nữ luôn coi năng lực của mình là một lời nguyền và một người đàn ông đang rất cần một vị cứu tinh có khả năng như vậy, biên kịch Seo Jong Eun nhận xét: "Tôi muốn chia sẻ thông điệp của tình yêu bằng sự thấu hiểu và tin tưởng vào trái tim ngay cả khi họ không thể hiện điều đó ra ngoài". Đạo diễn Nam Sung Woo nói thêm rằng anh bị thu hút vì đây là dòng phim giả tưởng nhưng lại giải quyết các vấn đề thực tế.

Nữ chính Kim So Hyun cho hay: "Tôi hy vọng các bạn mong chờ câu chuyện khó đoán và đáng yêu của Sol Hee và Do Ha". Hwang Min Hyun bày tỏ: "Xin hãy chờ đợi những cuộc phiêu lưu sẽ xảy ra khi Mok Sol Hee gặp Kim Do Ha, một kiểu người mà cô ấy chưa từng gặp trong đời".