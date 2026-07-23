Nam chính 'Ngày mai trời lại sáng' gây tranh cãi vì bằng tuổi bố vợ tương lai

Nam diễn viên Trung Quốc Mã Cảnh Đào mới đây thu hút sự chú ý khi được cho là đã gặp gỡ bố mẹ của bạn gái Ngô Tịnh, người kém anh 26 tuổi. Theo Sohu, cặp đôi vừa có chuyến về thành phố Thanh Viễn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), quê hương của Ngô Tịnh, để thăm gia đình cô.

Mã Cảnh Đào ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim kinh điển như Ngày mai trời lại sáng, Hoa rơi mãi còn xuân, Ỷ thiên đồ long ký, Tiếu ngạo giang hồ, Phong thần bảng... Ảnh: Chụp màn hình phim Đông du chi bát tiên phục ma

Mối tình 'chú cháu' được gia đình ủng hộ

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Mã Cảnh Đào ngồi cạnh bố của bạn gái trong bữa cơm gia đình. Cả hai thoải mái nâng ly, trò chuyện thân mật.

Loạt ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng nhận xét Mã Cảnh Đào và bố của Ngô Tịnh trông giống những người bạn lâu năm hơn là mối quan hệ giữa con rể tương lai và bố vợ. Một số ý kiến khác cũng chỉ ra sự khác biệt về ngoại hình và phong cách của hai người.

Theo truyền thông Trung Quốc, bố mẹ Ngô Tịnh từ lâu đã biết về khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa con gái và Mã Cảnh Đào. Gia đình cô được cho là tôn trọng lựa chọn của con và không phản đối mối quan hệ này, thậm chí họ còn nói "chỉ cần con gái hạnh phúc là đủ". Mặc dù bố vợ tương lai và Mã Cảnh Đào cùng sinh năm 1962, nam diễn viên không vì thế mà ngại ngùng. Họ khoác vai, cùng uống rượu và trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn.

Tuy nhiên, Mã Cảnh Đào và Ngô Tịnh hiện mới chỉ xác nhận đang hẹn hò, chưa công bố đính hôn hay tiết lộ kế hoạch kết hôn.

Trong chuyến thăm gia đình bạn gái, Mã Cảnh Đào xuất hiện với hình ảnh gần gũi, thoải mái khi trò chuyện và sinh hoạt cùng các thành viên trong gia đình. Truyền thông cũng cho biết cặp đôi tham gia nhiều hoạt động đời thường trong suốt thời gian lưu lại quê nhà.

Ngô Tịnh được đánh giá là một phụ nữ nổi bật. Cô hiện giữ chức giám đốc bộ phận tại một ngân hàng đầu tư nước ngoài, với thu nhập hàng năm cả triệu nhân dân tệ. Ngô Tịnh bắt đầu được công chúng biết đến sau khi Mã Cảnh Đào công khai chuyện tình cảm trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 8.2025. Trước phản ứng của dư luận, cô từng chia sẻ rằng cả hai quen nhau thông qua bạn bè chung trước khi nảy sinh tình cảm.

Bạn gái nam diễn viên cũng nhấn mạnh cả hai đều độc lập về tài chính, tự quản lý thu nhập của mình và không xem việc đăng ký kết hôn là ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Theo Ngô Tịnh, bố mẹ cô có tư tưởng cởi mở và chưa từng phản đối mối quan hệ này.

Về đời tư, Mã Cảnh Đào từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với người vợ đầu tiên là Đường Vận vào năm 1990 và có một con gái trước khi ly hôn sau khoảng 3 năm chung sống. Năm 2007, nam chính bộ phim Ngày mai trời lại sáng tái hôn với nữ diễn viên Ngô Giai Ni, người kém anh 21 tuổi. Cặp đôi có hai con trai và từng được xem là một trong những gia đình hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, đến năm 2017, Mã Cảnh Đào bất ngờ thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Sau ly hôn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc các con. Những năm gần đây, Mã Cảnh Đào nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các bạn gái trẻ tuổi, gần nhất là mối quan hệ hiện tại với Ngô Tịnh, người đẹp sinh năm 1988.