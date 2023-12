Nam chính 'Ở nhà một mình' khoe tổ ấm hạnh phúc bên người đẹp gốc H'Mông

Macaulay Culkin vừa nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood GETTY

Theo People, Macaulay Culkin chính thức được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 1.12 với sự tham dự của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ thân thiết.

Ngôi sao 43 tuổi gây chú ý khi xuất hiện cùng vị hôn thê Brenda Song và hai con trai nhỏ của cặp đôi. Đây là lần đầu tiên gia đình 4 người của họ cùng xuất hiện tại sự kiện công khai. Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của nam diễn viên phim Ở nhà một mình bên bạn đời và các con được lan truyền rầm rộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế.



Macaulay Culkin - Brenda Song bên con trai đầu Dakota (2 tuổi) GETTY

Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi bên con trai thứ hai GETTY

Đứng trên bục phát biểu, Macaulay Culkin không quên dành phần đặc biệt để nói về Brenda Song và các con vì sự ủng hộ của họ. Anh dành những lời đầy yêu thương để cảm ơn bạn đời: "Em chắc chắn là tất cả, là nhà vô địch của anh. Hôm nay, em là người duy nhất hạnh phúc hơn anh. Em không chỉ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em còn là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Em mang đến cho anh tất cả mục tiêu, em mang đến cho anh một gia đình".

Trong khi Brenda Song lau nước mắt vì xúc động, nam diễn viên kết thúc bài phát biểu một cách hài hước: "Sau khi hai con trai của chúng ta chào đời, em trở thành một trong ba người mà anh yêu thích nhất".

Brenda Song hạnh phúc chia sẻ niềm vui với Macaulay Culkin khi anh được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng GETTY

Macaulay Culkin và Brenda Song lần đầu gặp nhau trên trường quay bộ phim Changeland ở Thái Lan sau đó dấy lên tin đồn tình cảm khi bị phát hiện hẹn hò ở một nhà hàng tại Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 7.2017. Kể từ khi gắn bó, hai nghệ sĩ đều khá kín tiếng trong chuyện đời tư, hiếm khi nhắc về nhau và ít hé lộ cuộc sống riêng trên mạng xã hội. Họ đón con trai đầu lòng vào tháng 4.2021 và có nhóc tì thứ hai vào cuối năm ngoái. Cặp đôi đã âm thầm đính hôn, thông tin này được truyền thông hé lộ từ đầu năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn với The Cut vào năm ngoái, sau khi sinh con trai đầu lòng ít lâu, Brenda Song từng chia sẻ về cách mà cặp đôi cùng chăm sóc con cái. "Tôi và chồng chưa cưới đều chủ động trong việc chăm sóc con. Chúng tôi không có bảo mẫu nhưng mẹ tôi đã ở đây với hai đứa kể từ khi con trai tôi chào đời. Khi tôi đi làm, mẹ thường đưa con trai tôi đến trường quay để tôi có thể cho con bú và gặp bé vào ban ngày", nữ diễn viên The Suite Life of Zack & Cody chia sẻ.

Cô tiếp tục: "Tôi nghĩ khi bạn và người ấy có con, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên, bạn không đủ kiên nhẫn để lịch sự với nhau. Việc trao đổi khi bạn cần giúp đỡ là điều rất quan trọng. Thay vì đặt ra nhiệm vụ, chúng tôi cảm thông với nhau".

Macaulay Culkin sống tích cực, hạnh phúc hơn kể từ khi ở bên Brenda Song GETTY

Macaulay Culkin sinh năm 1980, anh là sao nhí nổi đình đám một thời với hai phần phim Home Alone (Ở nhà một mình) lần lượt phát hành năm 1990 và 1992 đồng thời được yêu thích qua nhiều bộ phim: My Girl, The Good Son, The Nutcracker, Getting Even with Dad, The Pagemaster… Tuy nhiên đến khi trưởng thành, sự nghiệp của Macaulay Culkin dần trượt dốc vì nhiều bê bối đời tư: ăn chơi trác táng, ồn ào tình ái, nghiện ngập lâu năm… Những năm gần đây, nam diễn viên dần trở lại với hình ảnh khỏe mạnh, tích cực đồng thời "hồi sinh" sự nghiệp nhờ vai diễn trong American Horror Story: Double Feature được giới phê bình khen ngợi.

Bạn đời của Macaulay Culkin cũng là ngôi nổi tiếng ở Hollywood. Brenda Song sinh năm 1988 tại Mỹ, trong gia đình có mẹ là người Thái, cha là người H'Mông. Cô gia nhập làng giải trí từ nhỏ và nhanh chóng được yêu mến qua các vai diễn trên màn ảnh Disney: Wendy Wu trong Wendy Wu: Homecoming Warrior, London Tipton của loạt phim hài The Suite Life of Zack & Cody, Tia trong Phil of the Future… Những năm gần đây, nghệ sĩ 8X vẫn tích cực theo đuổi diễn xuất, góp mặt trong nhiều phim: Secret Obsession, Love Accidentally, Dollface, Amphibia…