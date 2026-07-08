Nam chính 'Sự im lặng của bầy cừu' ở tuổi 88

Tài tử 88 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng

Trong ảnh, nam diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar nở nụ cười tinh nghịch với biểu cảm cố tình tỏ ra giận dữ. Tuy nhiên, gương mặt già nua, râu tóc bạc trắng cùng vóc dáng gầy hơn trước khiến nhiều người hâm mộ gần như không thể nhận ra ông so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, Daily Mail đưa tin ngày 7.7.

Ở tuổi U.90, Anthony Hopkins vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn với nhiều dự án điện ảnh đang trong giai đoạn chuẩn bị và hậu kỳ Ảnh: AP

Dẫu vậy, điều dễ nhận thấy là Anthony Hopkins hoàn toàn ủng hộ tuyển Anh khi mặc áo đấu chính thức của đội tuyển nước này tại World Cup 2026. Trong khi đó, bà Stella Arroyave (70 tuổi), sinh ra tại Colombia, diện áo đấu màu xanh của tuyển Mexico. Kèm theo bức ảnh, Anthony Hopkins viết: "Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng... #WorldCup2026".

Dù đã ở tuổi 88, Anthony Hopkins vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn. Theo cơ sở dữ liệu điện ảnh IMDb, ông hiện có 7 dự án đang trong giai đoạn tiền kỳ hoặc hậu kỳ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên cũng vừa đánh dấu cột mốc 48 năm cai rượu.

Anthony Hopkins được đông đảo khán giả biết đến với vai bác sĩ Hannibal Lecter trong bộ phim kinh điển Sự im lặng của bầy cừu (1991). Màn hóa thân xuất sắc vào tên sát nhân ăn thịt người từng là bác sĩ tâm thần pháp y đã giúp ông giành tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau thành công của tác phẩm, ông tiếp tục trở lại với nhân vật Hannibal Lecter trong phần tiếp theo Hannibal (2001) và phần tiền truyện Rồng đỏ (2002).

Một trong những vai diễn được giới phê bình đánh giá cao khác của Anthony Hopkins là quản gia Stevens trong The Remains of the Day (1993). Nhân vật của ông là người đàn ông tận tụy, luôn đặt trách nhiệm với chủ nhân lên trên hạnh phúc cá nhân. Trong phim, Emma Thompson vào vai cô quản gia Kenton, người dành tình cảm cho Stevens nhưng không được đáp lại cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

Với màn thể hiện xuất sắc vai bác sĩ Hannibal Lecter, Anthony Hopkins đã tạo nên một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất lịch sử điện ảnh, đồng thời đưa Sự im lặng của bầy cừu vào hàng kiệt tác Ảnh: Chụp màn hình phim Sự im lặng của bầy cừu

Năm 2021, Anthony Hopkins giành tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp với vai diễn trong The Father, bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Olivia Colman.

Ngoài điện ảnh, Anthony Hopkins còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Ông thường xuyên chia sẻ những tác phẩm hội họa, các màn biểu diễn piano, những điệu nhảy ngẫu hứng, các món ăn tự tay chế biến hoặc đơn giản là những lời chào thân thiện gửi đến người hâm mộ.

Tuy nhiên, bức ảnh mặc áo tuyển Anh mới đây đã tạo nên nhiều tranh luận bởi Anthony Hopkins vốn sinh ra tại xứ Wales. Nam diễn viên chào đời ở thành phố Port Talbot, xứ Wales và nhiều lần bày tỏ niềm tự hào cũng như tình yêu dành cho quê hương. Ông cũng thường xuyên ủng hộ các hoạt động hướng về xứ Wales.

Dưới bài đăng, một người hâm mộ bình luận: "Xin ngài hãy cởi chiếc áo của tuyển Anh ra". Một tài khoản khác hài hước viết: "Đỉnh Olympus đã sụp đổ". Trong khi đó, một người khác nhấn mạnh: "Anthony Hopkins là người Wales, không phải người Anh", còn một bình luận khác đặt câu hỏi: "Ông đang làm gì vậy? Ông là người Wales cơ mà".

Dẫu vậy, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực tài tử kỳ cựu. Họ cho rằng Anthony Hopkins đơn giản chỉ đang tận hưởng không khí của ngày hội bóng đá giống như hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.