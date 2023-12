Nam diễn viên 'bị ăn tát nhiều nhất Việt Nam' là ai?

Trọng Lân là gương mặt trẻ của màn ảnh nhỏ từng đóng vai nam chính trong Lối về miền hoa, một kiểu "trai hư" nhưng vẫn tạo thiện cảm cho khán giả. Với vẻ ngoài và gương mặt phù hợp để đóng những dạng vai công tử con nhà giàu, ăn chơi trác tán… nên Trọng Lân thường được đạo diễn mời vào các dạng vai như vậy. Trong Gia đình mình vui bất thình lình, anh vào vai Khải đểu cáng, lừa tình Trâm Anh lúc cô 18 tuổi rồi sau đó quay lại giở nhiều thủ đoạn, suýt phá vỡ hôn nhân của vợ chồng Danh. Trong phim này, Trọng Lân bị Trâm Anh cho "ăn tát" ở phân đoạn anh hẹn cô ở một nơi kín đáo và giở trò cưỡng hôn… Nhưng đến phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, vai Đông của Trọng Lân chắc chắn sẽ nhận "kỷ lục" cho nam diễn viên bị "ăn tát" nhiều nhất trên màn ảnh.

Vai diễn bị "ăn tát" nhiều nhất của Trọng Lân trong Không ngại cưới chỉ cần một lý do Chụp màn hình

Trong phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Trọng Lân đóng vai anh trai của nữ chính. Một vai diễn khá hài hước, khác hẳn những vai diễn trước giờ của anh. Đông ham chơi, không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ cái mác gia đình khá giả nhưng là người tình cảm, trọng gia đình, thương em gái. Có điều Đông vẫn không thoát khỏi kiểu "trai hư" khi có nhiều người yêu. Đông thay người yêu như thay áo với một nguyên tắc: "Yêu anh thì anh OK. Đòi cưới anh thì anh không OK". Nên trong một cảnh phim, anh bị 5 cô người yêu cũ lần lượt cho "ăn tát" khi nghe anh tuyên bố sẽ cưới Mai. Sau đó, Mai cũng cho Đông "ăn tát". Chưa hết, trong 2 tập phim gần đây, Huyền cũng đã cho Đông ăn vài cái tát vì cô cho rằng anh lại giở trò yêu đương…

Trong phim, Đông bị các cô người yêu cũ cho "ăn tát" tới tấp FBNV

Chính nam diễn viên cũng thừa nhận rằng: "Sau vai diễn trong phim này, tôi chắc chắn là diễn viên bị ăn tát nhiều nhất Việt Nam". Trên trang cá nhân và các diễn đàn yêu phim Việt Nam, khán giả cũng để lại những bình luận hài hước kiểu "thương anh".

Vai Khải đểu cáng trong Gia đình mình vui bất thình lình cũng bị "ăn tát" Chụp màn hình

Chia sẻ thêm, Trọng Lân cho rằng Đông trong Không ngại cưới chỉ cần một lý do là nhân vật có chút tính cách giống anh, trọng gia đình và cũng bị người thân giục kết hôn. Tuy nhiên nói về kiểu "trai hư", Trọng Lân khẳng định ngoài đời anh bình thường, đơn giản, đã trải qua 4 mối tình và hiện tại không yêu ai. Trong đó có chuyện tình với bạn gái người Hàn Quốc đẹp như phim, cũng trải qua buồn đau, bệnh tật nhưng cuối cùng không thành do có duyên mà không có nợ.

Với vai diễn trong Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Trọng Lân nhận đề cử Diễn viên nam ấn tượng của VTV - Awards 2023.