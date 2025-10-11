Nam diễn viên bị bắn chết khi đang lái xe

Theo CNN Mexico, báo cáo từ Sở An ninh thành phố Mexico (SSC), vụ việc xảy ra vào ngày 9.10. Fede Dorcaz đang di chuyển bằng ô tô tại khu Ampliación Daniel Garza, quận Miguel Hidalgo thì bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe mô tô chặn lại nhằm cướp xe. Nam ca sĩ đã chống cự lại những kẻ tấn công và trúng nhiều phát đạn, dẫn đến tử vong. Vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận anh qua đời ngay tại hiện trường hay được đưa tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang tích cực kiểm tra các camera giám sát trong khu vực để xác định và truy bắt các thủ phạm.

Fede Dorcaz tử vong ở tuổi 29 sau khi bất ngờ bị bắn lúc đang lái xe ẢNH: Instagram NV

Sự nghiệp rực rỡ và những dự định dang dở

Fede Dorcaz sinh năm 1996 tại Argentina. Anh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và thể thao từ nhỏ. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp ở tuổi 18 và từng trình diễn tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ý, Mỹ.

Năm 2017, anh ra mắt single đầu tay Kuliyuki, đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp ca hát với phong cách pop - urban. Sau đó, Fede phát triển phong cách lãng mạn và đầy năng lượng trên sân khấu, vẫn tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong những năm gần đây.

Sự ra đi đột ngột của Fede Dorcaz khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng, bởi anh đang chuẩn bị trở lại chương trình Las Estrellas Bailan en Hoy, mùa mới dự kiến phát sóng vào ngày 13.10.

Sự ra đi đột ngột của Fede Dorcaz khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng ẢNH: Instagram NV

Chương trình HOY đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội: “Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người bạn, đồng nghiệp Fede Dorcaz. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, bố mẹ và bạn gái của anh ấy. Fede để lại khoảng trống lớn trong đội ngũ của chúng tôi. Kỷ niệm và niềm đam mê của anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng”.

Cái chết của Fede Dorcaz nối tiếp chuỗi vụ án bạo lực nhằm vào giới nghệ sĩ tại Mexico, đặt ra mối lo ngại lớn về an ninh công cộng, đặc biệt là các vụ cướp có vũ trang. Cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra để làm sáng tỏ vụ án và đưa thủ phạm ra trước pháp luật.