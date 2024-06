Nam diễn viên kém 2 tuổi công khai tỏ tình với Taeyeon (SNSD)

Khi được hỏi thần tượng yêu thích nhất của mình là ai, Kang Hoon không ngần ngại tiết lộ anh là "fan cứng" của Taeyeon - trưởng nhóm SNSD. Nam diễn viên thổ lộ: "Tôi đã nghĩ làm cách nào để có thể gặp Girls' Generation. Kể từ đó trong đầu tôi liền nảy lên ý định mình phải hành động điều gì thôi. Và đó là cách tôi bắt đầu mong muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp".

Kang Hoon tỏ rõ niềm yêu thích với nhóm nhạc SNSD và đặc biệt là Taeyeon

Kang Hoon tiếp tục hào hứng chia sẻ: "Girls' Generation Taeyeon, cô ấy là thần tượng đầu tiên và cuối cùng mà tôi thích. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Nhưng tôi đã từng đến Jeonju để ghé thăm cửa hàng kính mắt mà cha mẹ cô ấy quản lý. Mắt tôi không có vấn đề gì nhưng tôi giả vờ như mình không nhìn rõ để đi làm kính nhằm có thể nói chuyện với họ. Tôi muốn trở thành khách mời trong chương trình Amazing Saturday mà cô ấy làm thành viên và nói với Taeyeon rằng cô ấy đã giúp tôi có được công việc như hôm nay".



Nhan sắc trẻ trung "không tuổi" của Taeyeon khiến Kang Hoon xao xuyến

Cư dân mạng đã phản ứng với những lời tỏ tình dễ thương mà nam diễn viên dành cho nhóm trưởng "nhóm nhạc quốc dân" SNSD. Họ cho rằng anh ấy thật đáng yêu: "Taeyeon hãy mời Kang Hoon đến tham dự chương trình Amazing Saturday nhé! Tôi cá là anh ấy sẽ khóc khi gặp được Taeyeon"; "Anh ấy thật hài hước, sẽ ra sao nếu họ thực sự hẹn hò nhỉ?".



Nam diễn viên 9X hiện là thành viên mới của chương trình giải trí hàng đầu Hàn Quốc - Running Man

Nam phụ phim Muốn gặp anh (bản Hàn Quốc) coi mỹ nhân nhà SM là động lực để mình gia nhập showbiz: "Bởi vì bạn đã ở đó trong những ngày tháng tôi còn trẻ nên tôi đã làm việc chăm chỉ và trở thành một diễn viên. Tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi có đĩa CD của Taeyeon ở nhà và hy vọng bạn sẽ ký vào đó khi chúng ta có thể gặp nhau. Tình cảm của tôi dành cho bạn như ngọn lửa không bao giờ tắt".



Kang Hoon sinh năm 1991, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như: Cổ tay áo màu đỏ, Let me introduce her hay You are my spring. Năm 2021, anh giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất năm của giải thưởng MBC Drama và hiện đang được kỳ vọng trở thành "nam thần" tiếp theo của điện ảnh xứ Hàn.