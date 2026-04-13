Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

Theo thông tin từ Sina và Hong Kong Commercial Daily, nam diễn viên Trịnh Lôi đã qua đời vào ngày 25.3 tại bệnh viện ở Hồng Kông. Tuy nhiên, gia đình cố nghệ sĩ giữ kín thông tin cho đến khi hoàn tất các thủ tục hậu sự. Lễ viếng được tổ chức hôm 12.4 tại Nhà tang lễ Hồng Kông và lễ di quan, hỏa táng chính thức diễn ra vào sáng 13.4 tại Cape Collinson.

Trịnh Lôi là một trong những thành viên thuộc thế hệ đệ tử đầu tiên của đạo diễn Trương Triệt tại hãng phim Thiệu Thị. Cùng với Vương Vũ, La Liệt, Trịnh Lôi được mệnh danh là một trong "Thiệu Thị Ngũ Hổ Tướng", góp phần đặt nền móng cho dòng phim võ thuật kinh điển những năm 1960 - 1970.

Nam diễn viên Trịnh Lôi qua đời ở tuổi 82 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Sohu nhận định, dù không sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng của một ngôi sao hạng A, nhưng Trịnh Lôi ghi dấu ấn nhờ nền tảng võ thuật thực thụ và phong cách diễn xuất điềm đạm, chắc chắn. Sau khi rời Thiệu Thị, ông chuyển sang đầu quân cho hai nhà đài lớn nhất Hồng Kông là ATV và TVB, trở thành gương mặt "lá xanh" (diễn viên phụ) không thể thiếu trong các dự án cổ trang.

Dấu ấn đậm nét trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung

Đối với khán giả, Trịnh Lôi được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn Từ Ân (tên thật là Cầu Thiên Nhẫn) trong bộ phim Thần điêu đại hiệp sản xuất năm 1995.

Trong nguyên tác của Kim Dung, Cầu Thiên Nhẫn là lão bang chủ Thiết Chưởng bang với võ công thâm hậu, nhưng sau này hối cải và đi tu dưới pháp hiệu Từ Ân. Trịnh Lôi được đánh giá là đã lột tả thành công sự chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật: từ một cao thủ đầy sát khí, tàn nhẫn đến một nhà sư luôn bị dằn vặt bởi tội lỗi trong quá khứ. Cho đến nay, phiên bản Cầu Thiên Nhẫn của ông vẫn được xem là bám sát nguyên tác và thành công nhất trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, ông còn góp mặt trong nhiều tác phẩm kiếm hiệp kinh điển khác của TVB vào thập niên 90 như Tiếu ngạo giang hồ (1996) trong vai Mộc Cao Phong - kẻ tiểu nhân nham hiểm với biệt danh "Tái Bắc Minh Hà", Thiên long bát bộ (1997) vai Ô Lão Đại - thủ lĩnh của 72 đảo chủ và 36 động chủ, Lộc Đỉnh Ký (1998) trong vai Triệu Lương Đống.

Tờ HK01 đưa tin, những năm cuối đời, Trịnh Lôi sống kín tiếng và rời xa ánh đèn sân khấu do tuổi cao sức yếu. Sự ra đi của ông được truyền thông Hoa ngữ gọi là sự khép lại của một chương sử về thế hệ đệ tử đời đầu của "vua phim võ thuật" Trương Triệt.

Trịnh Lôi tham gia diễn xuất nhiều bộ phim truyền hình của đài TVB Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài viết xác nhận về tang lễ, tờ The Paper trích dẫn lời chia sẻ từ các đồng nghiệp cũ, mô tả Trịnh Lôi là một nghệ sĩ tận tụy với nghề, luôn đúng giờ và hết lòng hỗ trợ các diễn viên hậu bối. Sự ra đi của ông cùng với sự mất đi của các diễn viên phụ gạo cội như Trần Địch Khắc hay Liêu Tuấn Hùng trong thời gian qua, để lại sự tiếc nuối lớn đối với những người hâm mộ dòng phim TVB thập niên 1990.

Hiện tại, các thông tin về nguyên nhân qua đời cụ thể không được gia đình công bố chi tiết, gia đình chỉ xác nhận ông ra đi do tuổi già sức yếu. Thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được hỏa táng theo nguyện vọng của gia đình, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật của một trong những "hổ tướng" đời đầu màn ảnh Hồng Kông.