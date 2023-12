Nam Định bắn pháo hoa tầm cao 15 phút đêm giao thừa xuân Giáp Thìn

Kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vừa được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt chiều 10.12. Hoạt động này nhằm đánh dấu thời khắc chuyển sang năm mới, tết cổ truyền của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh cho người dân đón tết.

Pháo hoa sẽ được tổ chức bắn tại 3 điểm thuộc TP.Nam Định CÙ HIỀN

Pháo hoa được bắn từ lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10.2.2024 (tức ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn). Có 3 điểm bắn pháo hoa gồm: Hồ Vị Xuyên (P.Vị Hoàng, TP.Nam Định), bắn 120 giàn; Khu công viên Văn hóa Trần (tổ 16, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) bắn 120 giàn và Quảng trường phía khách sạn Nam Cường (tổ dân phố số 3, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) bắn 120 giàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đơn vị này chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng làm công tác chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa, phục vụ người dân đón xuân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định tập huấn kỹ thuật cho lực lượng tham gia; phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình làm công tác chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa.