Nam Định: Bắt cặp tình nhân vận chuyển, tàng trữ ma túy

Ngày 20.6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Lâm (41 tuổi) và Bùi Thị Kim Lương (32 tuổi, cùng trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội) khi 2 nghi phạm đang chuẩn bị giao ma túy cho người mua.

Nguyễn Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 31.5, Nguyễn Ngọc Lâm cùng Bùi Thị Kim Lương vận chuyển 500 viên ma túy tổng hợp, 300 gr ketamine từ Hà Nội về TP.Nam Định.



Bùi Thị Kim Lương tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp Phòng CSGT và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức vây bắt Lâm và Lương, thu giữ toàn bộ tang vật ma túy.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận, để có ma túy thỏa mãn cơn nghiện và có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Ngọc Lâm móc nối với một số người buôn bán ma túy ở H.Mộc Châu (Sơn La) thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp về các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Một mình lên H. Mộc Châu nhận ma túy, Lâm liên tục thay đổi phương tiện di chuyển để tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng. Trực tiếp giao hàng cho khách mua, Lâm thường chọn địa điểm vắng, mọi giao dịch thông qua cửa kính ô tô mở hé. Nếu phát hiện bị vây bắt, Lâm sẵn sàng tăng ga, lao xe vào lực lượng chức năng.

Do đó, kế hoạch vây bắt nghi phạm này được cơ quan chức năng cân nhắc kỹ với yêu cầu cao nhất là phải giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ, những người dân xung quanh khu vực và cả an toàn cho nghi phạm, thu giữ được vật chứng.

Được biết, Lâm và Lương đều đổ vỡ hôn nhân và có quan hệ tình cảm với nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra mở rộng vụ án tàng trữ, vận chuyển ma túy để xử lý.