Nam Định chốt thời gian tổ chức lễ khai ấn đền Trần

Lễ hội khai ấn đền Trần (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 29.1 - 27.2 (từ mùng 1 đến 30 tháng giêng). Phần lễ được tổ chức trang trọng, tuân thủ nghi lễ truyền thống, diễn ra từ ngày 8.2 và kết thúc vào ngày 13.2 (từ ngày 11 - 16 tháng giêng). Các hoạt động chính gồm: lễ rước kiệu Ngọc Lộ, lễ rước nước và tế cá, nghi thức dâng hương, lễ khai ấn.

Lễ khai ấn đền Trần sẽ được thực hiện từ 22 giờ 15 ngày 14 tháng giêng ẢNH: CÙ HIỀN

Đây là sự kiện văn hóa tâm linh đặc sắc, với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đặc biệt, lễ khai ấn, điểm nhấn của lễ hội, sẽ được thực hiện từ 22 giờ 15 ngày 14 tháng giêng tại đền Trần. Lá ấn sẽ được phát cho người dân và du khách thập phương từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng giêng, tại khu vực nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Ngoài phần lễ, lễ hội có các hoạt động văn hóa đặc sắc như múa lân sư rồng, thi đấu cờ người, chọi gà, triển lãm ảnh lịch sử và du lịch Nam Định, cùng các đêm biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Để chuẩn bị cho lễ hội, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp với UBND TP.Nam Định triển khai thực hiện. Trong đó, UBND TP.Nam Định đã thành lập Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, thành lập các tiểu ban: nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần.

Các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác: thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Công an TP.Nam Định xây dựng kế hoạch huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ tổ dân phố đảm bảo công tác an ninh trong đêm khai ấn, an toàn cho người dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội.