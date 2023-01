Nam Định: Khuyến cáo nạn ấn giả tại lễ hội đền Trần

Ngày 5.1, UBND TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) họp báo về việc tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) năm 2023.

Phát ấn từ 5 giờ ngày 5.2

Cụ thể, thời gian lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22.1 - 19.2(tức mùng Một Tết Nguyên đán Quý Mão đến 29 tháng Giêng).

Đáng chú ý, ngày 3.2 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) sẽ thực hiện các phương án an ninh phục vụ Lễ khai ấn và phát ấn do Công an TP.Nam Định chủ trì, báo cáo cụ thể phương án với lãnh đạo TP.Nam Định và lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định.

Ngày 4.2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão), du khách và người dân vào lễ đầu năm tại đền Trần.

Từ 5 giờ ngày 5.2 (tức 15 tháng Giêng năm Quý Mão), ban tổ chức sẽ tổ chức phát ấn cho người dân và du khách thập phương tại 3 nhà giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Công an TP.Nam Định, cho biết: “Sau 3 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ khai ấn bắt đầu được mở lại. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, huy động, phân công lực lượng công an chính quy và công an cơ sở tham gia làm nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự”.





Đáng chú ý, những ngày 13, 14, 15 tháng Giêng năm Quý Mão là những ngày được dự đoán du khách đến thăm viếng đông hơn. “Chúng tôi chia làm 5 vòng để bảo vệ tại lễ dâng hương, khai ấn. Đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong công tác điều hòa phương tiện trong thành phố”, thượng tá Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm.

Ấn giả đã từng xuất hiện tại đền Trần

Tại buổi họp báo, trả lời PV Thanh Niên về việc làm thế nào để ngăn chặn tình trạng ấn giả trong lễ phát ấn đền Trần năm 2023, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử đền Trần, chùa Tháp cho biết, việc này, trước đây đã từng xảy ra. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ, công an, tổ liên ngành thực hiện thu giữ ấn không phải của nhà đền phát ra. Cơ quan chức năng cũng thực hiện giữ người sở hữu chiếc ấn lạ để xử lý.

"Để ngăn chặn tình trạng ấn giả, chúng tôi tuyên truyền trong hệ thống loa phát thanh, truyền hình… đề nghị du khách chỉ nhận ấn tại các nơi phát ấn của ban tổ chức lễ hội và nhà đền phát ra (tại 3 nhà giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa) hoặc du khách có thể gặp các cụ từ đền để nhận ấn", ông Bình nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề ngăn chặn ấn giả, thượng tá Nguyễn Văn Sơn nói: “Chúng tôi đã làm việc với các cơ sở phát ấn, yêu cầu cơ sở này phải ký cam kết chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật về vấn đề này”.

Trả lời báo chí về khoản tiền du khách đến xin ấn tại đền Trần, ông Nguyễn Đức Bình cho biết: “Ba năm qua không khai ấn nên ban quản lý không có nguồn thu từ tiền phát ấn; tiền đèn, nhang không đáng kể. Những năm trước nữa thì chúng tôi không có số liệu cụ thể ở đây do câu hỏi đột xuất. Do đó, tôi chưa thể trả lời được”.