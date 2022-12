Nam Định: Đề nghị công an lên phương án ngăn chặn việc làm giả ấn đền Trần

Ngày 13.12, UBND TP.Nam Định ban hành công văn chi tiết kế hoạch tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần (tại P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 1- 6.2.2023 (tức ngày 11 - 16.1 tháng Giêng năm Quý Mão 2023). Đặc biệt, từ 23 giờ 15 ngày 4.2.2023 (tức ngày 14.1 Tháng Giêng), Ban tổ chức sẽ thực hiện nghi lễ khai ấn tại bên ngoài khuôn viên đền Trần.

Nội dung của công văn cũng phân công trách nhiệm cho các phòng, ban liên quan thực hiện nhằm đảm bảo lễ hội đền Trần diễn ra an toàn, thành công.

Theo phân công, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùa Tháp phải phối hợp Văn phòng HĐND-UBND TP.Nam Định và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND TP.Nam Định quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Quý Mão năm 2023; phối hợp chặt chẽ UBND P.Lộc Vượng, nhà đền và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch lễ hội đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức luyện tập nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ, rước Nước, tế Cá; việc quản lý dấu ấn và phục vụ nghi lễ khai ấn đúng thời gian quy định.





Công an TP.Nam Định chủ trì xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông khu vực di tích, khu vực làm lễ rước và khu vực phóng sinh cá.

Đồng thời, lực lượng Công an TP.Nam Định phải có phương án ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, phát hành, làm giả ấn đền Trần, phù hiệu, giấy mời đại biểu, phù hiệu xe do ban tổ chức phát hành; trông coi phương tiện không đúng quy định, báo cáo ban tổ chức lễ hội và Công an tỉnh để kịp thời xử lý.

Riêng phương án bảo vệ an ninh trật tự lễ khai ấn, lễ phát ấn, báo cáo Chủ tịch UBND TP.Nam Định và trình Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phê duyệt; đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời gian lễ hội, đặc biệt trong đêm khai ấn và thời gian phát phát ấn.