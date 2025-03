Nam Định truy tố 37 bị can tham nhũng, kỷ luật 51 đảng viên

Thông tin từ UBND tỉnh Nam Định cho biết, trong quý 1/2025, các cơ quan chức năng tỉnh này đã tập trung điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

TAND tỉnh Nam Định xét xử loạt cán bộ xã Nghĩa Hải, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nam Điền (H.Nghĩa Hưng) với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hôm 25.3 ẢNH: CÔng An TỈNH NAM ĐỊNH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thụ lý điều tra 6 vụ án tham nhũng với 11 bị can; hai cấp ngành KSND đã thụ lý truy tố 9 vụ án tham nhũng, tiêu cực, với 37 bị can; TAND hai cấp của tỉnh Nam Định đã xét xử 4 vụ với 26 bị cáo liên quan đến nhóm tội tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định xây dựng và ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 đối với 16 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 33 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã và đang triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 835,59 triệu đồng; xử phạt, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 891,8 triệu đồng đối với 20 tổ chức, cá nhân.

Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư; kịp thời kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý...