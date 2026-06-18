Nam Đông Hà: Niềm tự hào của một đô thị trẻ đang định hình tương lai

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 2, 5, Đông Lễ và Đông Lương, phường Nam Đông Hà có diện tích hơn 35 km² với dân số trên 61.000 người. Đây là một trong những phường có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị hiện nay. Nhưng điều đáng nói hơn những con số là sự hội tụ của nhiều lợi thế nổi bật mà không phải địa phương nào cũng có được.

Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà sẽ trở thành “trái tim” của phường Nam Đông Hà ẢNH: T.L

Nam Đông Hà có thể xem là lát cắt tiêu biểu cho quá trình phát triển của Đông Hà suốt nhiều thập niên qua. Nơi đây vừa có những khu phố lâu đời gắn với lịch sử hình thành đô thị, vừa sở hữu những không gian phát triển mới đang từng bước mở rộng về phía nam. Chính sự giao thoa ấy tạo nên một diện mạo vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Nếu trước đây Đông Hà được biết đến như đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến quốc lộ 1 và hành lang kinh tế Đông - Tây, thì Nam Đông Hà đang dần trở thành không gian mở rộng đầy tiềm năng của đô thị trung tâm. Với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, quỹ đất phát triển còn lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, địa phương được đánh giá là một trong những khu vực có nhiều dư địa phát triển về thương mại, dịch vụ và đô thị.

Những năm gần đây, khu vực Đông Lương và Đông Lễ cũ chứng kiến tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Dọc trục Hùng Vương, nhiều khu dân cư mới, công trình hạ tầng và dự án thương mại - dịch vụ được đầu tư. Trong đó, Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà đang tạo thêm động lực cho quá trình mở rộng không gian đô thị. Cùng với các dự án nhà ở xã hội và các khu đô thị mới được quy hoạch, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm dân cư và dịch vụ quan trọng trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo phường Nam Đông Hà trải nghiệm không khí lễ hội tại Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà ẢNH: T.L

Tuy nhiên, điều đặc biệt ở Nam Đông Hà không chỉ nằm ở những công trình mới. Sau sáp nhập, địa phương vẫn giữ được sự đa dạng về không gian phát triển. Sự kết hợp giữa các yếu tố đô thị và nông nghiệp tạo nên lợi thế riêng cho Nam Đông Hà trong quá trình phát triển bền vững.

Những tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà Lê Thị Anh Đào cho biết địa phương đang tập trung hoàn thiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xây dựng danh mục đầu tư công trung hạn nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của một đô thị trung tâm. Trong đó, phường ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước xây dựng Nam Đông Hà trở thành cực tăng trưởng năng động ở phía nam trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Có thể nói, điều đáng tự hào nhất của Nam Đông Hà hôm nay không chỉ là những tuyến đường mới, những khu đô thị mới hay tốc độ phát triển kinh tế. Đó còn là sự cộng hưởng của nhiều giá trị được tích lũy qua thời gian: truyền thống hiếu học, tinh thần năng động của cư dân đô thị, lợi thế vị trí trung tâm và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Với nền tảng sẵn có cùng những động lực phát triển đang hình thành, địa phương được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống nhất của tỉnh trong những năm tới.