Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách
Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Minh Hải
Minh Hải
16/08/2025 16:46 GMT+7

Ba lô và giấy tờ tùy thân của nam du khách được tìm thấy ở cửa động Sơn Cung, cách trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hơn 20 km, vị trí này không có sóng điện thoại.

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Chiều 16.8, thông tin từ cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng), khách du lịch đi tham quan, khám phá rừng Cúc Phương và mất tích từ chiều 14.8.

Nam du khách mất tích khi khám phá rừng Cúc Phương trong chuyến du lịch Cúc Phương - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.400 ha

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Trước đó, chiều 13.8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

mất tích rừng Cúc Phương
