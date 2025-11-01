Nam Em bị tác giả 'Lệ ngang trời' tố hát ca khúc chưa xin phép

Sau khi Lệ ngang trời trở thành bản hit được đông đảo công chúng yêu thích, ca sĩ A Tuân bức xúc cho biết, hiện có nhiều cá nhân, công ty và kênh giải trí đang sử dụng ca khúc này để khai thác thương mại mà không hề xin phép anh.

A Tuân bức xúc vì bị "xài chùa” ca khúc tâm huyết Lệ ngang trời Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ chia sẻ: “Để có được một ca khúc đi vào lòng khán giả, người nghệ sĩ phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức và chất xám. Riêng Lệ ngang trời, tôi đã đầu tư tiền tỉ để có được một sản phẩm chỉn chu, chất lượng. Đây không chỉ là một bài hát, mà còn là kỷ niệm và dấu mốc trong cuộc đời tôi, nên tôi trân trọng nó hơn cả giá trị vật chất”.

A Tuấn nói về ồn ào 'Lệ ngang trời'

A Tuân cho biết thời gian gần đây, nhiều đơn vị cố tình lấy bài hát Lệ ngang trời gắn lên các nền tảng để có doanh thu. “Tôi thật sự bức xúc vì điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người sáng tạo. Tôi không khắt khe, tôi vẫn ủng hộ các bạn trẻ hát lại, nhưng cần có sự tôn trọng nhất định dành cho tác giả, nhạc sĩ và nhà sản xuất", A Tuân khẳng định.

Nam ca sĩ cho rằng tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ vẫn chưa dành sự tôn trọng đúng mức cho nhạc sĩ và người sáng tạo - những người đứng sau thành công của các ca khúc. “Chỉ cần một lời xin phép hay nhắc tên tác giả thôi cũng là cách thể hiện sự tôn trọng. Tôi không làm khó ai cả, chỉ mong mọi người có thái độ chuyên nghiệp và văn minh hơn”, anh nêu quan điểm.

Nam Em bị A Tuân nhắc tên vụ ồn ào liên quan đến Lệ ngang trời Ảnh: TL

Trên trang TikTok cá nhân, A Tuân cũng chỉ đích danh ca sĩ Nam Em “xài chùa” ca khúc Lệ ngang trời để khai thác thương mại. Nam ca sĩ cho biết cả hai chưa từng gặp gỡ, chỉ biết nhau qua truyền thông và các hoạt động trong giới nghệ sĩ. Theo A Tuân, người đẹp 9X hát lại bài này nhưng chưa liên hệ khiến anh không khỏi bức xúc. "Tôi không ngăn cấm, nhưng nếu đã dùng bài hát của người khác, ít nhất nên có một lời hỏi hay nhắc tên tác giả”, nam nhạc sĩ nói.

Nam ca sĩ cho biết anh đang xem xét các hướng xử lý phù hợp nếu tình trạng vi phạm bản quyền tiếp diễn. Đồng thời anh kêu gọi cộng đồng nghệ sĩ, người sáng tác và công chúng cùng nhau xây dựng môi trường âm nhạc văn minh, công bằng và tôn trọng quyền tác giả.

Giữa ồn ào, Nam Em có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Trong một đoạn clip, người đẹp giải thích cô có ký hợp đồng với một đơn vị, ăn chia theo tỷ lệ 7-3. Cụ thể, phía người đẹp sẽ làm sản phẩm, đăng tải trên nền tảng YouTube, trong khi đơn vị kia sẽ giải quyết vấn đề về bản quyền. “Mỗi lần đi hát, tôi đều nhắn tin hỏi bài này hát được không, người ta xác nhận thì tôi mới dám hát. Xong khi đụng chuyện, người ta nói là phải gọi nói chuyện trực tiếp”, cô chia sẻ. Trong một bài đăng khác, Nam Em cho biết sẽ “rút kinh nghiệm mốt tôi dùng đồ của tui cho nó lành”.