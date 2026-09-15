Nam Em: Tôi chấp nhận một cuộc sống bình thường

Mới đây, Nam Em trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội. Khi truy cập vào nền tảng Facebook, nhiều người không tìm thấy tài khoản của người đẹp sinh năm 1996 nên cho rằng cô đã khóa trang cá nhân.

Nam Em nói về vụ trang cá nhân 'biến mất'

Trao đổi với chúng tôi, Nam Em cho biết cô bị mất Facebook và ở hiện tại, bản thân không muốn tạo lại tài khoản mới. Khi được hỏi về lý do, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay: “Tôi không còn hứng thú với mạng xã hội nữa”.

Nam Em chia sẻ đã từ lâu, cô không muốn can thiệp vào nhân quả của người khác. Thay vào đó, người đẹp khẳng định bản thân “chấp nhận một cuộc sống bình thường”.

Nam Em tại một sự kiện giải trí sau thành tích Á khôi Hoàn vũ TP.HCM Ảnh: BTC

Cách đây không lâu, Nam Em gây chú ý khi trở lại đường đua nhan sắc, ghi danh dự thi Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM. Trong lần “chinh chiến” này, người đẹp giành thành tích á khôi 1 (Nam Anh trở thành hoa khôi). Nam Em từng chia sẻ rằng khi nhìn chị gái đăng quang, cô cảm thấy kết quả như vậy là trọn vẹn.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu hôm nay chị mình được xướng tên, được đội vương miện thì chị sẽ hạnh phúc hơn, tự tin hơn và không còn mang những tổn thương từ các cuộc thi trước”, người đẹp giải thích.

Nam Em sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và vào top 8 Hoa hậu Trái đất. Ngoài xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, người đẹp còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Thời gian gần đây, cô tập trung cho công việc đi hát, thường biểu diễn tại các phòng trà.

Hiện tại, ngoài đi hát, nguồn thu từ YouTube của Á khôi Hoàn vũ TP.HCM cũng khá ổn định. Cô học cách sống tiết kiệm hơn sau những thăng trầm nên mỗi tháng chỉ cần 1-2 show là đủ sống. Cô từng khẳng định với chúng tôi rằng bản thân chỉ muốn sống trọn vẹn từng ngày.