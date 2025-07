Năm giá trị sống đắt giá tại The Ocean Resort Quy Nhon

1. Là nơi lưu giữ di sản cảm xúc mùa hè

Mùa hè luôn mang một cảm xúc rất riêng – khi thiên nhiên đạt đến vẻ đẹp thuần khiết nhất với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi trong năm khi trẻ nhỏ tạm rời trường lớp, người lớn gác lại lịch trình bận rộn, để cả gia đình thật sự được bên nhau. Thế nhưng, những chuyến du lịch ngắn ngày và gấp gáp dường như không còn đủ để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thực sự. Đó là lý do ngày càng nhiều gia đình ưu tiên chọn sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng – như một không gian riêng tư để có thể trở về bất cứ khi nào.

The Ocean Resort Quy Nhon chính là câu trả lời cho mong muốn đó. Dự án được phát triển bởi VinaLiving – thương hiệu bất động sản trực thuộc tập đoàn VinaCapital – với triết lý "Kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà". Nằm tại miền biển Quy Nhơn nơi vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị nguyên bản (nay thuộc tỉnh Gia Lai), The Ocean Resort Quy Nhon mở ra chuẩn mực nghỉ dưỡng mới: nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể tận hưởng trọn vẹn mùa hè rực rỡ trong sự an lành, và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm vô giá.

Và không dừng lại ở không gian nghỉ dưỡng riêng tư, nơi đây còn là cách gia chủ khẳng định bản sắc của riêng mình.

2. Nơi tôn vinh gu sống và dấu ấn chủ nhân

Với những gia chủ đã sở hữu đủ đầy các loại hình bất động sản, lựa chọn tiếp theo không còn đơn thuần là sinh lời, mà là tìm một mảnh ghép đúng "chất sống" - an trú, cân bằng và tái tạo năng lượng cùng thiên nhiên. Đây là lựa chọn mới cho những nhà đầu tư tinh tế: bất động sản nghỉ dưỡng mang chiều sâu cảm xúc và tạo nên không gian gắn kết - nơi con người được sống trọn vẹn với bản thân và những điều thực sự có ý nghĩa.

The Ocean Resort Quy Nhon hội tụ đầy đủ phẩm chất đó: thiết kế mở hài hòa cùng không gian sống yên bình, và quy hoạch đề cao sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Với 78% diện tích được dành cho mảng xanh và tiện ích cộng đồng, dự án mang đến hệ sinh thái sống đúng nghĩa: hồ bơi trung tâm, hồ bơi nội khu riêng biệt; hay Pavilion bên hồ sen – lý tưởng cho những chủ nhân yêu thiền định và yoga. Ngoài ra, dự án được vận hành bởi Fusion - đơn vị vận hành tiên phong trong lĩnh vực nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp, giúp lưu giữ và cân bằng những trải nghiệm giữa tâm hồn và sự tiện nghi vật chất.

Với những gia chủ ưu tú, The Ocean Resort Quy Nhon còn là môi trường sống lý tưởng nơi các con được lớn lên cùng thiên nhiên, bạn bè, và những ký ức ngọt ngào.

Thiết kế mở, quy hoạch đề cao sự kết nối giữa con người với thiên nhiên ẢNH: VINALIVING

3. Tổ ấm bên thiên nhiên, cho hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa

Vào mỗi dịp hè hoặc kỳ nghỉ lễ, nhiều nhóm bạn thân lựa chọn cùng nhau sở hữu biệt thự liền kề – để con trẻ có không gian gần gũi, cùng lớn lên và gắn bó trong một môi trường trong lành, an toàn và nhiều kỷ niệm.

Mang vẻ đẹp biển nguyên sơ, không gian rộng mở và vẫn đầy đủ tiện ích, The Ocean Resort Quy Nhon là nơi lý tưởng để trẻ em khám phá thiên nhiên, học kỹ năng sống, tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì bị cuốn hút bởi thiết bị điện tử trong những kỳ nghỉ. Sở hữu những không gian sống liền kề cùng những người đồng điệu không chỉ là sẻ chia không gian sống, mà còn là một cách xây dựng "ngôi làng mùa hè" nơi các con được lớn lên cùng nhau, và ký ức gia đình được nuôi dưỡng qua từng mùa nắng.

Đây sẽ là “ngôi làng mùa hè” nơi ký ức gia đình được nuôi dưỡng qua từng mùa nắng ẢNH: VINALIVING

The Ocean Resort Quy Nhon trở thành nơi các bậc cha mẹ có thể cùng con vun đắp nếp sống tích cực, và nuôi dưỡng những giá trị sống lành mạnh từ sớm – trong một cộng đồng cư dân ưu tú cùng chia sẻ quan điểm sống bền vững và trách nhiệm với tương lai.

Và tình yêu dành cho thiên nhiên không chỉ thể hiện qua lối sống, mà còn nằm ở cách gìn giữ và nâng tầm những giá trị bản địa đã có từ lâu đời.

4. Gìn giữ và nâng tầm thiên nhiên bản địa

The Ocean Resort Quy Nhon không chỉ giữ gìn nét nguyên sơ của miền biển duyên hải, mà còn nâng tầm giá trị ấy thành một phần trong phong cách sống hiện đại và tinh tế. Dự án được quy hoạch bám sát địa hình tự nhiên, bảo tồn hệ sinh thái bản địa và ưu tiên không gian mở để thiên nhiên hiện diện trong từng trải nghiệm sống.

Từ ban công biệt thự, chủ nhân có thể ngắm nhìn chùa Ông Núi linh thiêng hay chiêm ngưỡng dãy Núi Bà trùng điệp – như một biểu tượng giao hòa giữa thiên nhiên và chiều sâu tâm linh. Những giá trị bản địa còn được tái hiện trong ngôn ngữ thiết kế đương đại: đó là Pavilion bên hồ sen mang âm hưởng thiền định, là con đường tre mộc mạc nằm kế hàng phi lao xanh mát, hay màu sắc vật liệu như lấy cảm hứng từ biển và cát, góp phần tạo nên bản sắc sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tinh tế.

The Ocean Resort Quy Nhon được quy hoạch gắn liền với địa hình tự nhiên, giữ lại hệ sinh thái bản địa ẢNH: VINALIVING

Với định hướng phát triển bền vững, VinaLiving không chỉ bảo tồn cảnh quan – mà còn nâng tầm thiên nhiên thành giá trị sống: một giá trị lâu dài, đậm chất Việt và giàu cảm xúc cho các thế hệ mai sau.

5. Ưu đãi mùa hè – sở hữu ngay!

The Ocean Resort Quy Nhon là một trong số ít các dự án đã hoàn thiện và vận hành ổn định, cho phép gia chủ linh hoạt nghỉ dưỡng hay khai thác cho thuê ngay lập tức. Mùa hè này mùa lý tưởng để sở hữu một lát cắt tinh tế trong bộ sưu tập bất động sản cao cấp, với những đặc quyền hấp dẫn:

Miễn phí 10 năm quản lý vận hành bởi Fusion

Tặng gói quà tặng Fusion Life trị giá đến 6 tỉ đồng

Gói hỗ trợ nội thất cao cấp, khấu trừ trực tiếp vào giá bán

Chính sách thanh toán linh hoạt, ưu đãi cho khách hàng tiên phong

Liên hệ chuyên viên tư vấn qua hotline 1800 255 636.