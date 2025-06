Nam Hội An City: Đô thị ven sông 'đáng sống'

Tọa lạc ngay chân cầu Cửa Đại, Khu đô thị du lịch Nam Hội An City là điểm nối trực tiếp vào con đường di sản miền Trung huyền thoại, kết nối ba điểm đến nổi tiếng là phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và TP.Đà Nẵng năng động.

Khu đô thị du lịch Nam Hội An City ẢNH: NGỌC THIÊN

Điều đáng chú ý hơn cả, Nam Hội An City nằm ngay trên trục đường ven biển Võ Chí Công - tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm của miền Trung. Vị trí này không chỉ mang lại lợi thế về mặt giao thương mà còn mở ra vô vàn cơ hội tiếp cận du khách, khẳng định tiềm năng phát triển vượt trội của khu đô thị.

Với quy mô lớn và định hướng phát triển bài bản, Nam Hội An City không chỉ dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng đơn thuần, mà vươn mình trở thành một biểu tượng mới, kiến tạo nên chuẩn mực về sự kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, giải trí và văn hóa bản địa, giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm thú vị.

Ông Vũ Cao Giang, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển FVG Land (chủ đầu tư dự án), cho biết mục tiêu là đưa Nam Hội An City trở thành một đô thị kiểu mẫu ngay bên dòng Thu Bồn, nơi sự hài hòa giữa bản sắc miền Trung và tiêu chuẩn dịch vụ hiện đại được nâng tầm với nhiều giá trị sống độc đáo.

"Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho cả du khách muốn tìm kiếm những kỳ nghỉ dưỡng chất lượng và cả những nhà đầu tư mong muốn sở hữu một không gian sống gần gũi với thiên nhiên", ông Giang khẳng định.

Nam Hội An City được quy hoạch với nhiều phân khu chức năng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và cư dân. Nổi bật trong số đó là khách sạn 4 sao Fivitel sang trọng, hệ thống nhà hàng đa phong cách, khu vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, bể bơi chuẩn resort mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu những mảng xanh rộng lớn với công viên cây xanh, sân bóng đá, sân pickleball hiện đại, khu BBQ ngoài trời và quảng trường ánh sáng.

Điểm nhấn đặc biệt làm nên sự khác biệt của Nam Hội An City chính là bến thuyền riêng trong khu đô thị. Từ đây, du khách có thể dễ dàng trải nghiệm hành trình tour tuyến độc đáo đến phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu hay Vinpearl Nam Hội An.

Không chỉ là một địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng, Nam Hội An City đang được định vị là một khu đô thị đáng sống. Nơi đây mang đến cho du khách và cư dân chất lượng sống cao cấp, sự gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên trong lành và cơ hội đắm mình vào nền văn hóa bản địa đậm đà của vùng đất Quảng Nam.

Khu đô thị du lịch Nam Hội An City - một tổ hợp nghỉ dưỡng "đáng sống" ẢNH: NGỌC THIÊN

Minh chứng rõ nét cho định hướng này là sự xuất hiện của khu sinh thái nhiệt đới ngay tại trung tâm khu đô thị. Đây không chỉ là nơi hội tụ các loài cây nông sản bản địa mà còn là không gian mở lý tưởng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, những bữa tiệc ngoài trời sôi động hay các sự kiện ẩm thực BBQ hấp dẫn, gắn liền với sản vật tươi ngon của địa phương.

Anh Lê Quốc Huy, một cư dân gắn bó với Nam Hội An City từ những ngày đầu, chia sẻ về lựa chọn của mình: "Tôi chọn nơi đây để ở vì không gian sống xanh, trong lành và đặc biệt là sự yên tĩnh. Sống giữa thiên nhiên, mỗi ngày đều trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn rất nhiều", anh Huy bày tỏ.

Đại diện FVG Land cũng tiết lộ về chiến lược phát triển sản phẩm du lịch nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đang tích cực triển khai các combo du lịch trọn gói tích hợp lưu trú, ẩm thực, giải trí và vận chuyển.

Những gói sản phẩm như combo 2 ngày 1 đêm, gói "summer day" một ngày làm farmer, hay gói trải nghiệm hoàng hôn bằng đường sông kết hợp BBQ tại Nam Hội An City, không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho du khách.

"Chúng tôi hướng đến không chỉ phục vụ du lịch, mà còn kiến tạo môi trường sống lý tưởng - một khu đô thị du lịch kiểu mẫu bên dòng Thu Bồn, nơi con người, thiên nhiên và dịch vụ cùng hội tụ", ông Vũ Cao Giang nhấn mạnh.

Với định hướng phát triển bền vững và chiến lược bài bản, Khu đô thị du lịch Nam Hội An City đang trở thành một phần quan trọng trong việc mở rộng hành lang du lịch miền Trung. Đặc biệt, dự án đóng vai trò là điểm nhấn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đông.

Sự đầu tư quy mô về hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch độc đáo trong thời gian gần đây đã giúp Nam Hội An City không ngừng nâng cao vị thế của chính nó, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của TP.Đà Nẵng mới trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam và khu vực.