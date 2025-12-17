Nam Hội An City - Khởi đầu của hành trình di sản

Để trợ lực và phát triển cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang, tháng 4.2025, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt và đồng ý đưa vào vận hành tuyến xe buýt nội tỉnh Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang (tuyến buýt du lịch 01DL) nhằm tăng kết nối du lịch từ vùng đông về vùng tây, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm cho du khách. Mới đây, theo quyết định của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, tuyến buýt 01DL đã thay đổi về lộ trình, vị trí đỗ xe và cự ly tuyến. Theo đó, trong hành trình khám phá cung đường di sản, Nam Hội An City là điểm khởi đầu trong hành trình tuyến xe buýt Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

Lý giải về việc điều chỉnh điểm đầu đón khách của tuyến buýt này, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, cho biết: "Việc điều chỉnh điểm xuất phát tuyến buýt du lịch về KĐT du lịch Nam Hội An City được xem là bước đi mang tính đột phá, tạo cú hích mạnh mẽ cho việc kết nối và khai thác hiệu quả cung đường di sản. Với vị trí "cửa ngõ phía nam của Hội An", Nam Hội An City giữ vai trò trung tâm liên kết vùng chiến lược, nối liền chuỗi điểm đến di sản, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch và dịch vụ phía đông Đà Nẵng."

Theo ông Tấn, KĐT được đầu tư hạ tầng hiện đại, đạt chuẩn đô thị du lịch kiểu mẫu; bến du thuyền dưới chân cầu Cửa Đại là điểm nhấn kết nối du lịch đường thủy từ Hội An đến các điểm di sản và khu sinh thái của FVG. Hệ thống giao thông, tiện ích đồng bộ giúp du khách thuận lợi di chuyển, trải nghiệm trọn vẹn cung đường Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang, hành trình "một tuyến, nhiều điểm đến", hướng tới mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách vào năm 2030 và góp phần hình thành bản đồ du lịch mới của miền Trung.

Kiến tạo giá trị thương hiệu du lịch

Không chỉ chú trọng cảnh quan, Nam Hội An City còn được quy hoạch đồng bộ các tuyến buýt du lịch, công viên sinh thái, trung tâm thương mại và tổ hợp thể thao ngoài trời. Hệ thống resort Fivires, khách sạn Fivitel và trung tâm hội nghị quốc tế với 380 phòng lưu trú đạt chuẩn 4 - 5 sao, tích hợp đầy đủ tiện ích, tạo nên không gian nghỉ dưỡng chất lượng cho du khách và cư dân.

KĐT du lịch Nam An Hội An City nằm cạnh dòng Thu Bồn là nơi khởi đầu của hành trình di sản Ảnh: S.X

Sau 5 năm vận hành, FVG đã định hình Nam Hội An City thành mô hình đô thị du lịch xanh kiểu mẫu, hài hòa giữa văn hóa bản địa, thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, đồng thời tạo việc làm, phát triển dịch vụ phụ trợ, nâng cao đời sống người dân. Các chuyên gia đánh giá đây là hình mẫu phát triển du lịch gắn với kinh tế địa phương, nơi du lịch trở thành động lực tạo giá trị thương hiệu bền vững.

Theo ông Vũ Cao Giang, Tổng giám đốc FVG Land, FVG không chỉ xây dựng công trình mà chú trọng kiến tạo trải nghiệm sống trong hệ sinh thái đô thị, hướng tới gia tăng giá trị thương hiệu du lịch vùng và thúc đẩy phát triển bền vững. Với tầm nhìn dài hạn, FVG tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, kết nối Nam Hội An City với các điểm đến di sản như Hội An, Mỹ Sơn và Cổng trời Đông Giang, góp phần hình thành bản đồ du lịch mới của miền Trung.



