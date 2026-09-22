Nam Long Experience 2026: Sức hút tư giá trị thực của đại đô thị tích hợp

Nam Long Experience 2026 thu hút hàng chục ngàn lượt khách suốt 3 ngày triển lãm

"Tại Nam Long Experience 2026, triết lý Bất động sản giá trị thực được Nam Long cụ thể hóa qua ba trụ cột nền tảng: Sản phẩm thực, Giá trị thực và Cam kết thực", bà Nguyễn Thanh Hương - quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long - chia sẻ tại lễ khai mạc Nam Long Experience 2026.

Thực chứng ba trụ cột triết lý giá trị thực của Nam Long

Nam Long Experience 2026 khép lại sau 3 ngày 18 - 20.9 tại SECC, ghi nhận hàng chục nghìn khách hàng, nhà đầu tư và gia đình đến trải nghiệm. Triển lãm giúp Nam Long hiện thực hóa triết lý "Bất động sản giá trị thực" qua 3 trụ cột.

Khởi đầu là Sản phẩm thực, thể hiện qua dải sản phẩm với quy hoạch chuẩn mực và nền tảng pháp lý minh bạch, có giá từ 1 tỉ đến hơn 20 tỉ đồng. Các hoạt động diễn ra xuyên suốt ba ngày cũng cho thấy hệ sinh thái sản phẩm của Nam Long liên tục được mở rộng. Nổi bật có sự kiện khởi động kinh doanh tháp Trellia Vista thuộc Mizuki Park (TPHCM) thu hút hàng nghìn chuyên viên từ đại lý chiến lược. Còn tại Waterpoint (Tây Ninh), bên cạnh căn hộ Solaria Rise và phân khu thấp tầng The Aqua, Park Village, The Pearl, chủ đầu tư ra mắt Rivera Nagomi, bổ sung lựa chọn thấp tầng mới ở thành phố bên sông.

Sự kiện "Nơi dòng sông kể chuyện phố thị” của Waterpoint với gần 1.000 khách tham dự

Gắn liền với Sản phẩm thực là Giá trị thực, thể hiện qua hệ sinh thái đô thị tích hợp đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Tại triển lãm, giá trị này được giới thiệu qua các dự án như Mizuki Park với cộng đồng hơn 4.000 gia đình an cư, Waterpoint với hệ thống tiện ích đô thị đã vận hành với 1.500 sản phẩm bàn giao hay Izumi City với quy hoạch đô thị gắn liền hạ tầng kết nối.

Song hành là cam kết thực về pháp lý, tiến độ triển khai và giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu khách hàng, tiếp nối hành trình 34 năm phát triển 11 khu đô thị tích hợp và bàn giao hơn 33.000 tổ ấm của Nam Long.

Nam Long đưa khách tham quan “bước vào” các khu đô thị đã vận hành

Khi thị trường bước vào một chu kỳ được định hình bởi nhu cầu thực, triết lý "Bất động sản giá trị thực" của Nam Long mang lại sự yên tâm cho khách hàng trên hành trình tìm chốn an cư. Phần phân tích của CBRE Việt Nam tại hội thảo trong khuôn khổ sự kiện đã mang đến một góc nhìn độc lập để đối chiếu.

Nhìn về triển vọng thị trường, đại diện CBRE ghi nhận Nam Long là một trong những đơn vị tiên phong phát triển đô thị tích hợp tại thị trường phía Nam, với hệ dự án trải dài từ Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park... Giai đoạn sắp tới, các chuyên gia nhận định cơ hội nghiêng về dự án có giá trị sử dụng rõ ràng, hạ tầng kết nối tốt và pháp lý minh bạch - nhóm sản phẩm được kỳ vọng trở thành động lực cho đà phục hồi của thị trường bất động sản phía Nam.

Nam Long Experience 2026 khép lại, lựa chọn an cư mới dần mở ra

Nam Long Experience 2026 cũng là nơi thông điệp "Bất động sản giá trị thực" được chuyển từ một khái niệm thành trải nghiệm cụ thể: Khách hàng có thể nhìn thấy đô thị, hình dung cách mình sẽ sống và đặt câu hỏi về những giá trị họ thực sự cần.

Với chị Dạ Thảo (quận 8 cũ, TPHCM), Mizuki Park là lựa chọn mục tiêu khi đáp ứng nhu cầu về một nơi vừa có thể an cư, vừa phù hợp để tích lũy tài sản dài hạn. "Dự án 'ăn chắc mặc bền' là ưu tiên số một khi đầu tư lâu dài, và Nam Long đáp ứng được tiêu chí này. Tôi đánh giá cao Trellia Vista - tháp vừa ra mắt, vì nằm trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park được quy hoạch bài bản, sở hữu mức giá hợp lý ở thời điểm này", chị Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, anh Ngô Văn (Quận Phú Nhuận cũ, TPHCM), đến với triển lãm bởi quan tâm chủ đề "Bất động sản giá trị thực" - yếu tố mà anh đánh giá là "định vị chính xác" thị trường địa ốc giai đoạn hiện tại.

"Nam Long luôn đảm bảo cam kết pháp lý, tiến độ xây dựng uy tín nên tôi rất an tâm. Tôi đang muốn tìm hiểu thêm dự án Elyse Island cho kế hoạch an dưỡng sau này", anh nói thêm.

Sự kiện khẳng định sức hút của mô hình đại đô thị tích hợp

Với người tìm nơi an cư kết hợp tích sản như chị Thảo, giá trị có thể nằm ở pháp lý, chất lượng sống và khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn. Còn với anh Ngô Văn, câu chuyện lại lật mở sang chặng khác của vòng đời tài sản: Tìm nơi có thể đồng hành cùng cuộc sống khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Hai nhu cầu nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là giá trị sản phẩm không chỉ nằm trên phối cảnh hay qua lời giới thiệu, mà cần được nhìn thấy và kiểm chứng.



Triển lãm khép lại, nhưng mở ra nhiều hơn những câu chuyện an cư cùng nhịp sống hạnh phúc

Ba ngày triển lãm khép lại, nhưng câu chuyện an cư vẫn tiếp diễn trong những căn nhà đã được bàn giao, khu đô thị đã sáng đèn và cộng đồng đang lớn lên từng ngày. Nam Long Experience 2026 không chỉ là điểm hẹn giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là điểm chạm để khách hàng kiểm chứng, từ đó vững tin hơn vào hành trình 34 năm Nam Long phát triển đô thị và đồng hành cùng nhu cầu an cư của người Việt.