Nam Long ghi dấu ‘di sản khu đông’ với dòng biệt thự Elyse Island

Ngày 15.12.2025, khoảnh khắc đường băng sân bay lớn bậc nhất Việt Nam - Long Thành đón máy bay đầu tiên, và lần lượt đón 3 hãng bay lớn trong nước vài ngày sau đó đã khắc ghi một cột mốc lịch sử cho khu vực phía đông bởi trụ cột hàng không chính là hạ tầng đầu tư công "tối thượng" kéo theo hàng loạt những giá trị khác của bất động sản trong khu vực "cất cánh".

Hạ tầng và quy hoạch chính là động lực cốt lõi cho sự chuyển mình của bất động sản khu vực khi phía đông trở thành "cửa ngõ quốc tế mới", rút ngắn thời gian di chuyển từ các vùng tâm điểm BĐS như Biên Hòa, Nhơn Trạch đến sân bay quốc tế hay trung tâm TP.HCM chỉ còn chưa đến 30 phút.

Phía đông vốn đã là vùng đất sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên với hệ sinh thái sông ngòi, kênh rạch, đảo tự nhiên trù phú, nay lại được gia tăng sức mạnh kết nối toàn cầu và được hoàn thiện bằng các dải đô thị hành lang sân bay, đô thị đảo cao cấp đang thành hình, hứa hẹn sớm trở thành tâm điểm thịnh vượng mới của khu vực.

"Giọt nước" thịnh vượng mang tên đảo Đại Phước

Nổi lên trên "bản đồ" danh sách dự án khu đông, đặc biệt tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp, tìm kiếm những sản phẩm có chiều sâu về giá trị lý tính lẫn cảm xúc, đảo Đại Phước trở thành điểm đến độc bản hiếm có. Là cù lao tự nhiên 4 mặt giáp sông nước, đảo sở hữu thế "biệt lập nhưng kết nối" - yếu tố ngày càng khan hiếm trong bối cảnh quỹ đất đảo tự nhiên là hữu hạn.

Nhìn từ trên cao, hòn đảo tựa như giọt nước khổng lồ trôi nhẹ trên dòng sông Đồng Nai, hình dáng tròn đầy không chỉ tượng trưng cho viên mãn, mà còn là phước lành lớn như cái tên vốn có. Vị trí 4 mặt giáp sông với dòng nước ôm trọn chính là "long mạch" thịnh vượng. Thế đất thoáng giúp đón nhận năng lượng tích cực (vượng khí) từ mọi hướng, mang lại sự hanh thông và sức khỏe dồi dào.

Hơn cả lợi thế về cảnh quan, mặt nước bao quanh còn tạo nên một lớp đệm tự nhiên, mang lại sự riêng tư tuyệt đối và không gian yên tĩnh. Dòng sông có tác dụng điều hòa khí hậu, mang lại nền nhiệt thấp hơn khu trung tâm từ 2 - 3 độ C, kết hợp cùng thảm thực vật bản địa tạo nên một "lá phổi xanh" thuần khiết theo chuẩn mực Resort Living.

Dù biệt lập, đảo Đại Phước vẫn gắn kết chặt chẽ với nhịp sống hiện đại. Cù lao này đối diện với TP.Thủ Đức cũ, gần phà Cát Lái và kết nối với đất liền bằng cầu Đại Phước 4 làn xe. Tháng 8 vừa qua, việc khánh thành cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 đã xóa bỏ mọi rào cản địa lý, rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM chỉ còn khoảng 30 phút.

Dự án Elyse Island hưởng trọn tinh hoa phong thủy và lợi thế kết nối hiếm có của đảo tự nhiên Đại Phước

"Tuyên ngôn di sản" xứng tầm

Hội tụ cả hai yếu tố tách biệt nhưng vẫn kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm khiến đảo Đại Phước trở thành điểm đến lý tưởng cho những dòng sản phẩm vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống mới vừa mang giá trị di sản trường tồn cho gia chủ có tầm nhìn.

Đây cũng là xu hướng theo đuổi của giới tinh hoa toàn cầu. Thực tế, khi các trung tâm đô thị ngày càng đông đúc và ồn ào, giới thượng lưu chọn dịch chuyển về những không gian biệt lập, nơi sự riêng tư, an nhiên và kết nối thiên nhiên được đặt lên hàng đầu.

Những mô hình như Sentosa tại Singapore hay Palm Jumeirah tại Dubai là minh chứng rõ nét, với giá trị bất động sản tăng đều đặn theo thời gian. Tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu "chốn thuộc về" cũng đang dần chuyển dịch từ việc tìm kiếm một chốn an cư đơn thuần sang một không gian sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia và mang giá trị bền vững, nơi có thể truyền thừa cho thế hệ mai sau.

Đáp ứng chuẩn mực ấy, Nam Long ra mắt Elyse Island tọa lạc trên đảo Đại Phước. Sự hợp tác cùng đối tác chiến lược Nishi-Nippon Railroad (Nhật Bản) là bảo chứng thép cho triết lý phát triển bền vững và chuẩn mực vận hành quốc tế của tập đoàn.

Được xem như biểu tượng "di sản" tiếp theo của dòng sản phẩm Legacy Collection, Elyse Island mở ra một chương di sản mới, riêng dành cho giới tinh hoa bước vào một "hành trình về miền sống thuần khiết" giữa lòng đô thị đảo tự nhiên. Trong đợt mở bán đầu tiên, Nam Long đã giới thiệu ra thị trường 68 căn biệt thự thuộc Zone C, dành cho nhóm khách hàng và nhà đầu tư được chọn lọc. Với câu chuyện "Hành trình về miền sống thuần khiết giữa thiên nhiên", mỗi tổ ấm tại Elyse Island chính là một chốn bình yên, nơi chất sống Resort Living được khéo léo đan cài trong từng nhịp sống. Tại đây, chuẩn mực nghỉ dưỡng thượng lưu không còn là những chuyến đi xa, mà hiện hữu ngay trong từng nhịp thở thường nhật. Đó chính là chốn riêng tư mà những người có tầm ảnh hưởng luôn kiếm tìm, nơi không chỉ giá trị đầu tư được khơi thông mà mọi giác quan đều được vỗ về trọn vẹn, để thân - tâm - trí được chăm sóc trọn vẹn.

68 căn biệt thự tại Zone C thuộc Elyse Island - xứng tầm “tuyên ngôn di sản” dành cho giới tinh hoa

Khi hạ tầng khu Đông tiếp tục hoàn thiện và sân bay Long Thành đón những chuyến bay thương mại đầu tiên vào năm 2026, Elyse Island không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp, mà còn là dấu ấn di sản của Nam Long Land trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị sống được đo bằng phong cách sống và giá trị trường tồn.