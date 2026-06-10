Nam Long II Central Lake: Bước ra đủ đầy dịch vụ, trở về trọn vẹn riêng tư

Tại Cần Thơ, khu đô thị cao cấp Nam Long II Central Lake hiện thực hóa triết lý này thông qua mô hình đô thị tích hợp đa chức năng với 5 trụ cột Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi - Mua sắm.

Không gian sống tại Nam Long II Central Lake bắt đầu từ sự quy hoạch bài bản trên quỹ đất quy mô 43,8 ha, nơi chủ đầu tư dành trọn hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích cộng đồng. Bức tranh tổng thể của đô thị hiện lên đầy sức sống, mang đến một môi trường sống sinh thái trong lành, khoáng đạt hiếm có giữa nhịp sống đô thị của vùng đất Tây Đô.

Bước chân ra khỏi tổ ấm, cư dân ngay lập tức hòa mình vào nhịp đập năng động của các tuyến phố thương mại. Tại đây, các dãy nhà thấp tầng đa công năng mang phong cách kiến trúc Nam Âu phóng khoáng và Nhật Bản tinh tế, tạo điểm nhấn thị giác cho trục giao thương sầm uất. Mọi nhu cầu mua sắm, thưởng thức ẩm thực, thư giãn tại spa hay các dịch vụ cao cấp đều được đáp ứng trọn vẹn chỉ trong vài bước chân.

Mảnh ghép tạo nên sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình tại khu đô thị là hệ thống trường học liên cấp quy mô 1,15 ha ngay trong quần thể nội khu. Mô hình "trường học trong đô thị tích hợp" mang đến một đặc quyền về thời gian khi cha mẹ không còn cảnh vội vã đưa đón giữa dòng kẹt xe, con trẻ có thể thong thả đi bộ đến lớp trên những cung đường rợp bóng mát, an toàn và văn minh. Đó là nền tảng để những "công dân toàn cầu" nhí rèn luyện tính tự lập và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Cuộc sống cao cấp không thể thiếu vắng những giá trị chăm sóc sức khỏe. Cụm thể dục thể thao rộng hơn 5.700 m2 với 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini chính là điểm nhấn cho lối sống năng động tại Nam Long II Central Lake. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cư dân chỉ mất vài phút để bước ra khỏi nhà, tham gia vào những trận giao bóng hào hứng cùng hàng xóm hay những người bạn chung sở thích, tạo dựng một cộng đồng cư dân khỏe mạnh, văn minh và gắn kết.

Với quy mô 3,36 ha, công viên hồ trung tâm đóng vai trò như một "lá phổi xanh" điều hòa vi khí hậu, kiến tạo giá trị sinh thái bền vững cho toàn khu đô thị. Nhờ cảnh quan mặt nước và hệ thống cây xanh, nguồn không khí tại đây luôn được duy trì sự trong lành và tươi mới. Đây là không gian mở lý tưởng để cư dân thư giãn, gắn kết cùng gia đình hoặc duy trì thói quen chạy bộ, rèn luyện sức khỏe thể chất và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hệ sinh thái tiện ích tại Nam Long II Central Lake không chỉ phục vụ các nhu cầu vật chất mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú. Các không gian như quảng trường hay công viên ven hồ là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim ngoài trời cùng các lễ hội mang đậm bản sắc miền Tây sông nước, thu hút đông đảo cư dân và du khách đến tham dự. Đây là chất xúc tác mạnh mẽ giúp thắt chặt tính cộng đồng, đưa khu đô thị thành một điểm đến đa trải nghiệm, đong đầy niềm vui và sự tự hào cho mỗi cư dân.

Bức tranh đô thị tại Nam Long II Central Lake được hoàn thiện bởi những sản phẩm nhà phố thấp tầng đa công năng với thiết kế thông minh, vừa tối ưu khai thác kinh doanh, vừa phục vụ nhu cầu ở. Trải nghiệm sống tại đây là sự kết hợp nhịp nhàng giữa nhịp đập giao thương sầm uất ở mặt tiền tầng trệt và không gian an cư ở các tầng trên. Sự phân tách không gian khéo léo giúp các khu vực sinh hoạt gia đình duy trì được sự thông thoáng, thoải mái và tách biệt khỏi sự náo nhiệt của hoạt động kinh doanh bên ngoài. Đóng cánh cửa lại, mỗi tổ ấm mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn sự riêng tư, nơi gia chủ thư thái đón làn gió mát lành thổi vào từ hồ trung tâm và mảng xanh thiên nhiên khoáng đạt.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp sống giao thương sầm uất và không gian an cư tĩnh lặng đã làm nên chất sống riêng có tại Nam Long II Central Lake - một không gian sống chuẩn mực cùng cộng đồng cư dân văn minh, kiến tạo nên giá trị sống trọn vẹn và an tâm cho các gia đình hiện đại ngay tại trung tâm mới của Cần Thơ.



