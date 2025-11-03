Nam Long II Central Lake: Giao điểm tụ lộc, tâm điểm phồn hoa

Không chỉ là tài sản an cư lý tưởng, dòng sản phẩm này còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư bền vững - khẳng định giá trị khác biệt nhờ 6 yếu tố “lộc” hội tụ, mang đến tài khí và thịnh vượng cho gia chủ.

1. Lộc Kết Nối – Vị trí trung tâm thành phố Cần Thơ

Nam Long II Central Lake sở hữu lợi thế kết nối vượt trội và linh hoạt, từ khu đô thị, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính mới, nơi quy tụ các cơ quan công quyền, trung tâm văn hóa – thể thao, hệ thống trường học, bệnh viện và hạ tầng xã hội đồng bộ của thành phố.

Không chỉ thuận tiện di chuyển đến các trục giao thông huyết mạch nội đô, dự án còn nằm trên tuyến kết nối liên vùng trọng điểm, rút ngắn khoảng cách từ Cần Thơ đến các trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Bên cạnh đó, mạng lưới đường nội khu, tiện ích cộng đồng và không gian cảnh quan được quy hoạch liên hoàn, tạo nên một hệ sinh thái sống - kinh doanh - giải trí kết nối nhịp nhàng.

Nam Long II Central Lake sở hữu vị trí vàng hiếm có tại Nam Cần Thơ

2. Lộc Kinh Doanh - Mặt tiền “mua may bán đắt”

Mỗi căn shophouse được quy hoạch bài bản với mặt tiền rộng từ 6 - 15m, tọa lạc dọc theo các tuyến phố thương mại sầm uất kết nối trực tiếp với hồ trung tâm 3ha, quảng trường và cộng đồng cư dân nội khu đông đúc. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng, sự kiện và lễ hội sôi động, tạo nên nhịp sống thương mại sầm uất quanh năm.

Thừa hưởng giá trị bền vững từ “Lộc Kết nối”, Nam Long II Central Lake còn được kỳ vọng sẽ là nơi đón đầu dòng khách thương mại, du lịch và dịch vụ, bảo chứng cho tiềm năng khai thác thương mại dài hạn của từng căn shophouse.

Các căn shophouse được quy hoạch ở những mặt tiền sầm uất nhất của khu đô thị

3. Lộc Nhân Đôi - Tài sản hai công năng, giá trị nhân đôi

Dòng sản phẩm shophouse tại Nam Long II Central Lake được định vị là tài sản công năng kép, vừa phục vụ nhu cầu ở, vừa tối ưu khai thác kinh doanh. Tầng dưới là không gian thương mại linh hoạt, phù hợp với mô hình kinh doanh đa dạng như spa, nhà hàng, cà phê, boutique; tầng trên là tổ ấm riêng tư dành cho gia đình, được thiết kế thông thoáng, tách biệt khéo léo khỏi nhịp sống sôi động bên ngoài.

Nhờ khả năng khai thác kép, mỗi căn shophouse mang lại giá trị sử dụng thực tế đồng thời tạo nguồn thu ổn định lâu dài.

4. Lộc An Vui - Trọn vẹn niềm hạnh phúc giữa đô thị “Lục chuẩn”

Nam Long II Central Lake được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp quy mô 43,8ha, trong đó 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian xanh và tiện ích hiện đại giúp hình thành môi trường sống năng động. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng buổi tập thể dục bên hồ, đưa con đến trường trong nội khu, mua sắm tại các khu phố thương mại sầm uất. Tại đây, nhịp sống hiện đại và giá trị tinh thần cùng cộng hưởng, tạo nên trải nghiệm sống toàn diện.

Phố thương mại tại Nam Long II Central Lake kết nối trực tiếp với hồ trung tâm 3ha

5. Lộc An Toàn – Đầu tư an tâm, tài sản sở hữu pháp lý hoàn chỉnh

Pháp lý rõ ràng, đã được cấp phép hoàn công, có sổ đỏ và bàn giao ngay là lợi thế cạnh tranh hiếm thấy trên thị trường hiện nay của dòng sản phẩm shophouse nơi đây, đảm bảo thanh khoản và khả năng khai thác tức thì.

Nam Long II Central Lake được kiến tạo bởi Nam Long – thương hiệu nhà phát triển đô thị thuộc Top 2 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam 2025 (theo Vietnam Report). Tính kỷ luật trong xây dựng, sự tận tâm trong quản lý, cùng pháp lý minh bạch và định hướng phát triển bền vững giúp mỗi khu đô thị của Nam Long đều hình thành nên những cộng đồng cư dân trí thức gắn kết, thu hút các gia đình trẻ thành đạt, doanh nhân, chuyên gia đến sinh sống.

Các khu đô thị do Nam Long kiến tạo đều hình thành những cộng đồng cư dân năng động, văn minh

6. Lộc Truyền Đời – Tài sản bền vững cho thế hệ mai sau

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng hướng đến giá trị thật, các tài sản mang pháp lý rõ ràng, được quy hoạch bài bản và sở hữu vị trí trung tâm luôn duy trì sức hấp dẫn vượt thời gian. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và quy mô dân số TP. Cần Thơ sau mở rộng đạt hơn 4,2 triệu người, sở hữu một căn shophouse tại trung tâm Nam Long II Central Lake đồng nghĩa với nắm giữ một phần của “đô thị tương lai”, hội tụ giá trị sống, giá trị kinh tế và giá trị truyền đời hiếm có.

Sáu giá trị “Lục Lộc” không chỉ làm nên sức hút của dòng shophouse trung tâm, mà còn khắc họa trọn vẹn hình ảnh một đô thị thịnh vượng, năng động. Mỗi căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa công năng và cảm xúc, giữa giá trị sinh lời và giá trị sống – một tài sản xứng đáng để sở hữu và truyền lại cho thế hệ sau.

Dự án Nam Long II Central Lake ưu đãi dịp cuối năm - Tặng gói hoàn thiện cơ bản trị giá đến 500 triệu đồng, áp dụng cho 33 căn shophouse đầu tiên - Chiết khấu hấp dẫn đến 11% - Ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng - Hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 65% giá trị sản phẩm Ưu đãi tri ân đặc biệt - Kỷ niệm 33 năm Nam Long - Chiết khấu thêm 3,3% dành riêng cho khách hàng trong dịp kỷ niệm - Tặng 24 tháng miễn phí phí quản lý vận hành



