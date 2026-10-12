Nam Long và ‘kịch bản 3 bước’ đưa sức sống thực về các khu đô thị

"Giá trị thực của bất động sản hình thành khi chủ đầu tư giữ đúng cam kết và lời hứa của mình, còn người mua thấy kỳ vọng của mình thành hiện thực", ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Tập đoàn Nam Long chia sẻ. Dưới góc nhìn của một kiến trúc sư quy hoạch đã có hơn ba thập kỷ đồng hành cùng thị trường, ông cho rằng sức sống của đô thị phải được vun đắp ngay từ trên "bản vẽ" quy hoạch, sau đó là thiết kế, thi công và vận hành bài bản.

Để giải quyết nỗi lo của người mua nhà, Nam Long đã áp dụng công thức 3 bước nhằm kiến tạo nên không gian sống lý tưởng, đầy đủ tiện ích từ những ngày đầu dọn về nhà mới.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Tập đoàn Nam Long ẢNH: TẬP ĐOÀN NAM LONG

Tiện ích sẵn sàng, người dân không phải "sống thử"



Tại nhiều dự án, chủ đầu tư thường tập trung xây dựng và bàn giao nhà trước, sau đó khi số lượng cư dân dọn về đủ đông mới bắt đầu tính đến các tiện ích như trường học, trạm y tế hay trung tâm thương mại. Cách làm này vô hình trung đẩy người mua nhà vào thế phải "sống tạm", thiếu thốn tiện ích trong những năm đầu tiên.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Quang thẳng thắn chỉ ra rằng, nếu doanh nghiệp chỉ tư duy theo cách giảm chi phí phát triển hạ tầng để bán nhanh và thu hồi vốn ngắn hạn thì khả năng hình thành cộng đồng cư dân sẽ bị ảnh hưởng. Ông Quang khẳng định: "Việc bán nhanh nhờ giá rẻ rồi bỏ mặc tương lai đô thị là điều không bao giờ đáng để một chủ đầu tư thực thụ đầu tư."

Với Nam Long, tiêu chuẩn tiện ích đô thị tối thiểu (city facilities standard) được đặt ra như một cam kết bắt buộc. Trước khi những cư dân đầu tiên nhận bàn giao, hệ thống hạ tầng và tiện ích cơ bản đã phải ở trạng thái sẵn sàng vận hành. Nghĩa là Nam Long sẽ chủ động đầu tư trước vào các tiện ích thiết yếu như trường học, phòng khám, công viên, các tuyến xe buýt kết nối vào trung tâm, rạp chiếu phim ngoài trời hay sân thể thao… ngay khi bàn giao nhà, chứ không đợi đến khi có dân về ở mới bắt đầu xây dựng.

Trên thực tế, cư dân tại các khu đô thị tích hợp như Waterpoint hay Mizuki Park được tận hưởng hệ thống hạ tầng hoàn thiện ngay từ đầu: những con đường nội khu rợp bóng cây, công viên trung tâm, bãi cỏ xanh mướt cho con trẻ chạy nhảy, lối dạo bộ bằng phẳng cho người già…

Cư dân tại các khu đô thị Nam Long được tận hưởng hệ thống tiện ích hoàn thiện ngay từ khi bàn giao ẢNH: TẬP ĐOÀN NAM LONG





Quan trọng hơn, các nhu cầu sinh hoạt cốt lõi nhất đều được đáp ứng tại chỗ. Người dân có thể ghé ngay phòng khám nội khu để kiểm tra sức khỏe, gửi con vào trường mầm non ngay dưới chân tòa nhà hay sử dụng tuyến xe buýt đô thị kết nối thẳng vào trung tâm thành phố để đi làm.

Việc đầu tư hạ tầng trước đòi hỏi nguồn vốn lớn và tầm nhìn dài hạn, nhưng sẽ giúp Nam Long đảm bảo điều kiện vận hành thực tế cho dự án và tạo niềm tin cho người mua nhà.

Sự gắn kết sẽ đánh thức vùng đất mới

Khi những nhu cầu vật chất thiết yếu đã được đáp ứng, bước tiếp theo trong hành trình kiến tạo sức sống đô thị là phát triển những cộng đồng cư dân gắn kết, bền vững.

Để kéo cư dân ra khỏi bốn bức tường, Nam Long chủ động xây dựng những "kịch bản không gian cộng đồng". Những lối đi bộ rợp bóng mát, những chiếc ghế đá đặt khéo léo dưới tán cây chính là lời mời để cư dân bước ra ngoài dạo bộ, trò chuyện và dần hình thành sợi dây liên kết.

Bên cạnh đó, các chương trình "kiến tạo điểm đến" được tổ chức thường xuyên và bài bản, đóng vai trò như những điểm chạm kết nối: ngày hội gia đình với nhiều hoạt động thú vị cho các thế hệ cùng tham gia, giải chạy marathon, các hội thao cộng đồng, lễ hội thả diều, rạp chiếu phim ngoài trời, hay những đêm nhạc bên sông…

Nam Long xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết thông qua nhiều chương trình, hoạt động thiết thực

Trong tháng 9.2026, Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản giá trị thực cũng được tổ chức, mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng với quy mô hơn 4.000m², giúp người tham dự tiếp cận các sản phẩm bất động sản một cách toàn diện và thực tế.



Những sự kiện này không chỉ là dịp để cư dân trong các khu đô thị gia tăng sự gắn kết, mà còn thu hút người dân từ các khu vực lân cận đến tham quan, trải nghiệm cuộc sống thực tại khu đô thị của Nam Long.

Người mua nhà không chỉ sở hữu diện tích riêng tư trong căn hộ của mình, mà còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích, văn hóa lành mạnh, nơi con trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng, người lớn tìm thấy những người bạn đồng điệu, và mỗi dịp cuối tuần đều là một kỳ nghỉ ngắn ngày đầy ý nghĩa ngay trước thềm nhà.

Khi hệ sinh thái tự vận hành, tiện ích sẽ tìm đến

Một câu hỏi thực tế đặt ra: Làm sao để duy trì sức sống đô thị lâu dài? Doanh nghiệp không thể mãi tổ chức lễ hội hay bù lỗ để vận hành các tiện ích. Câu trả lời nằm ở bước thứ ba của công thức: Khả năng tự vận hành của hệ sinh thái khi đạt đến "ngưỡng cư dân".

Ngành bán lẻ và dịch vụ có một nguyên tắc phổ biến: Các thương hiệu lớn, các trường học quốc tế hay bệnh viện uy tín chỉ đặt văn phòng, cửa hàng ở những nơi có mật độ dân cư đủ lớn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Nếu đô thị chưa có người ở, khó có nhà vận hành chuyên nghiệp nào dám mạo hiểm đầu tư.

Hiểu rõ quy luật này, Nam Long kiên trì thực hiện hai bước đầu tiên để đưa người dân về ở thực. Đây là lúc dòng chảy thương mại tự nhiên được kích hoạt. Nam Long không còn phải tự mình vận hành mọi thứ, mà chủ động bắt tay với các đối tác chuyên nghiệp trong và ngoài nước để hoàn thiện hệ sinh thái. Cư dân sẽ được thụ hưởng những dịch vụ cao cấp ngay trong khu đô thị: chuỗi cà phê nổi tiếng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị thực phẩm sạch, hệ thống chăm sóc mẹ và bé, trường mầm non chất lượng cao hay các trường học quốc tế danh tiếng…

Khi quy mô cư dân đạt ngưỡng ổn định, hệ thống dịch vụ sẽ chủ động tham gia hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại khu đô thị

Bên cạnh đó, giải pháp đưa các tiện ích quốc tế cao cấp về với mức chi phí vừa sức của người dân được Nam Long kiên trì thực hiện. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, đây là cách làm được đúc kết từ nền tảng tư duy về "chia sẻ tiện ích" và "chia sẻ không gian". Ông ví von điều này tương tự như mô hình "kinh tế chia sẻ" - giúp hàng nghìn cư dân được tận hưởng đầy đủ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng chi phí chia trên đầu người vẫn ở mức rất vừa phải, không trở thành gánh nặng tài chính hàng tháng cho mỗi gia đình.



Trong năm 2025, Nam Long Commercial Property đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Thrive để phát triển mô hình viện dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Waterpoint. Sự xuất hiện của những dịch vụ chuyên biệt này không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái "Sống - Học tập - Làm việc - Giải trí - Mua sắm" tại chỗ, mà còn giúp cư dân an tâm rằng mọi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ cho đến thế hệ ông bà, đều được chăm sóc sức khỏe và tinh thần một cách chu đáo nhất.

Khi hệ sinh thái đã tự vận hành ổn định, giá trị bất động sản của người mua cũng tự động gia tăng bền vững theo thời gian nhờ tính thanh khoản cao và khả năng khai thác cho thuê dễ dàng. Đó không còn là một tài sản nằm im trên giấy, mà là một đô thị sống không ngừng sinh sôi giá trị mỗi ngày.

Những con số biết nói và niềm hạnh phúc của cư dân

Hãy nhìn vào sự lột xác của Mizuki Park (TP.HCM): Từ một vùng đất hoang sơ bên rìa đại lộ Nguyễn Văn Linh, sau hơn 7 năm kiến tạo, nơi đây đã trở thành mái ấm của hơn 4.000 gia đình. Cùng với cảnh quan, tiện ích và cộng đồng cùng hiện hữu, Mizuki Park mang đến nhịp sống năng động nhưng vẫn thư thái giữa khu nam TP.HCM.

Tại đại đô thị tích hợp Waterpoint (Tây Ninh), những tiện ích tầm cỡ như vịnh nước ngọt 8,6 ha, công viên trung tâm Tenacity, các tổ hợp thể thao Country Club đã hoàn thành để phục vụ cư dân. Những căn hộ EHome Southgate vừa túi tiền cũng liên tục đón cư dân dọn về ở thực, tạo nên một cộng đồng trẻ trung, năng động.

Izumi City (Đồng Nai) được định hướng trở thành đô thị tích hợp đáng sống với quy mô 170 ha, nơi các nhu cầu sống được kết nối trong một tổng thể đồng bộ. Với hơn 20 ha không gian xanh, 6 ha mặt nước, 10,5 ha thương mại và 7 ha giáo dục… khu đô thị đáp ứng đa dạng nhu cầu thật của cư dân. Cùng vị trí kết nối thuận tiện đến các trung tâm kinh tế và sân bay quốc tế Long Thành, Izumi City định hướng trở thành một điểm tựa phát triển tầm khu vực, nơi hội tụ và lan tỏa động lực tăng trưởng cho vùng Đông TP.HCM và khoảng 200.000 dân cư lân cận.

Sức sống khu đô thị được đo bằng niềm hạnh phúc của cư dân

Đằng sau mỗi dự án của Nam Long là một sự thấu hiểu sâu sắc về mong mỏi của người mua nhà: mong mỏi về một chốn về bình yên, an toàn cho con trẻ, thư thái cho ông bà và tiện nghi cho cha mẹ.



Công thức 3 bước kích hoạt điểm đến của Nam Long chính là lời giải thực tế cho bài toán về những đô thị vắng bóng cư dân trên thị trường. Bằng việc đi con đường dài hơi, đầu tư cho hạ tầng tiện ích trước khi đón cư dân, kiến tạo những hoạt động gắn kết tinh thần và xây dựng hệ sinh thái tự vận hành, Nam Long đã biến những bản vẽ thành những nơi chốn thực sự đáng sống.